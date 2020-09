10., 23. Bezirk: Triester Straße – Fahrbahnsanierungsarbeiten zwischen Wienerbergstraße und Anton-Baumgartner-Straße

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 15. September 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach diversen Aufgrabungen und aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Triester Straße im Abschnitt zwischen Wienerbergstraße und Anton-Baumgartner-Straße im 10. beziehungsweise 23. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten in der Triester Straße von Höhe Triester Steg bis Anton-Baumgartner-Straße tagsüber, ab 9 Uhr, bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung.

Die Arbeiten in der Triester Straße zwischen Wienerbergstraße und Computer Straße erfolgen erst ab 24. September bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen in der Zeit zwischen 20 Uhr bis 22 Uhr. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 5 Uhr erfolgen die Arbeiten bei Freihaltung von einem Fahrstreifen. Die stadteinwärtige Fahrbahn ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Örtlichkeit der Baustelle: 10., 23., Triester Straße zwischen Wienerbergstraße und Anton-Baumgartner-Straße

- Baubeginn: 15. September 2020

- Geplantes Bauende: 25. September 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49811

Mobil: 0676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at