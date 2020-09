Neues wöchentliches Vorabendformat „MERYN am Montag“ ab 21. September in ORF III

Auftaktfolge zu „Corona – Impfpflicht für alle?“

Wien (OTS) - ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn rückt im neuen ORF-III-Vorabend-Format „MERYN am Montag" ab 21. September 2020, wöchentlich um 18.45 Uhr, aktuelle Gesundheitsthemen in den gesellschaftlichen Fokus. Gemeinsam mit einer Expertin oder einem Experten beantwortet er Publikumsfragen, teilweise telefonisch live zugeschaltet, passend zum jeweiligen Thema der Woche. Das Spektrum reicht dabei von A wie Alzheimer bis Z wie Zappelphilipp. Volkskrankheiten wie Diabetes oder Rheuma werden ebenso „behandelt“, wie saisonale Krankheiten, Kinderkrankheiten oder neueste Forschungsansätze in der Krebsmedizin. Publikumsfragen werden via medizin @ orf.at oder telefonisch unter 01/87878-25614 entgegengenommen. Weitere Informationen sind auf der Teletextseite 260 sowie unter https://tv.orf.at/orfdrei/ zu finden.

Die Auftaktfolge von „MERYN am Montag“, dem 21. September, widmet sich der umstrittenen aktuellen Frage „Corona – Impfpflicht für alle?“. Zu Gast ist Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, Facharzt für Tropenmedizin und Reisemedizin. Folge zwei am Montag, dem 28. September, befasst sich mit dem Thema „Was tun bei Arthrose“.

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn: „Wenn es eine gute Seite der Corona-Krise gibt, dann, dass die Österreicherinnen und Österreicher Gesundheit nicht mehr ganz so selbstverständlich nehmen und mehr denn je aktiv etwas dafür machen wollen. Ich freue mich ganz besonders, dass der ORF diesem Bedürfnis mit einem neuen Sendeformat nachkommen wird. Mit aktuellen Informationen, Live-Fragen und direktem Service ist das öffentlich-rechtlicher Rundfunk im besten Sinne.“

Noch mehr Gesundheitsfragen diskutiert Siegfried Meryn weiterhin im 14-täglichen ORF-III-Talk-Format „MERYNS sprechzimmer“ mittwochs um ca. 22.25 Uhr. So steht am Mittwoch, dem 23. September, eine Ausgabe unter dem Motto „Lass Nahrung Deine Medizin sein ...“ auf dem Programm. Auch im samstäglichen ORF-2-Magazin „Bewusst gesund“ mit Christine Reiler gibt der Mediziner in bewährter Manier fachmännischen Rat: in der nächsten Sendung am 12. September um 17.30 Uhr zum Thema „Nebenwirkungen von Antibiotika“. Am Dienstag, dem 22. September, um 22.00 Uhr in ORF 1, stellt Siegfried Meryn in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ bei Stermann und Grissemann unter Beweis, dass Lachen gesund ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at