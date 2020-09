Die ORF-„Dancing Stars“ trainieren wieder für ihren großen Auftritt

Die Proben im Wiener Funkhaus laufen auf Hochtouren

Wien (OTS) - Samba, Wiener Walzer, Tango, Quickstep, Cha-Cha-Cha und Rumba – diese Woche haben für Christian Dolezal & Roswitha Wieland, Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov, Edita Malovčić & Florian Vana, Tamara Mascara & Dimitar Stefanin, Marcos Nader & Alexandra Scheriau, Norbert Oberhauser & Catharina Malek, Andi Ogris & Vesela Dimova, Cesár Sampson & Conny Kreuter, Silvia Schneider & Danilo Campisi sowie Natalia Ushakova & Stefan Herzog die Proben für den ORF-1-Event „Dancing Stars“ unter Einhaltung spezieller Corona-Sicherheitsmaßnahmen im Wiener Funkhaus begonnen. Und schon in zwei Wochen heißt es am Freitag, dem 25. September 2020: „Parkett frei für die Dancing Stars“. Dann eröffnen Kristina Inhof und Klaus Eberhartinger um 20.15 Uhr live in ORF 1 den größten Tanzevent des Landes. Fotos von den Proben sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Die „Dancing Stars“ über ihren Probenbeginn:

Andi Ogris & Vesela Dimova tanzen zu „Quando quando quando“ (Samba). Andi Ogris: „Samba – a Wahnsinn! Schaut so locker aus, ist aber sehr anstrengend. Ich glaube trotzdem, dass ich mir ein wenig leichter tue als beim Start im Frühjahr. Hab aber trotz der Corona-bedingten Einschränkungen großen Spaß mit meiner genialen Tanzpartnerin Vesela Vesy Dimova.“

Tamara Mascara & Dimitar Stefanin tanzen zu „Valerie“ (Quickstep). Tamara Mascara: „Mir geht es super! Ich bin so motiviert wie selten zuvor, das Training mit Mitko habe ich sehr vermisst. Ich freue mich eine grandiose Show abzuliefern und den größtmöglichen Spaß bei den Vorbereitungen zu haben!“

Christian Dolezal & Roswitha Wieland tanzen zu „Shape of You” (Samba). Christian Dolezal: „Ich habe anfangs ein bisschen Spundus gehabt, ob ich gleich wieder reinkomme in den Groove. Die Befürchtung wäre nicht nötig gewesen. Es ist zwar ein harter Weg, bis diese auswendig gelernten Schritte wie ein Tanz aussehen. Aber das ‚Rumstaksen‘ macht auch schon Freude … bis jetzt halt nur mir.“

Norbert Oberhauser & Catharina Malek tanzen zu „Pretty Woman“ (Tango). Norbert Oberhauser: „Es ist wie am ersten Schultag nach den Ferien! Leichte Nervosität, was kann man noch alles, was hat man verlernt? Und natürlich große Freude, seine Mitschüler wieder zu sehen. Und seltsamerweise die Lehrerin auch.“

Cesár Sampson & Conny Kreuter tanzen zu „I’m Yours” (Quickstep). Cesár Sampson: „Der einstweilige Abschied vom Samba ist kein leichter. Stattdessen steht Quickstep am Programm – ich wünschte ich wäre ca. zehn Kilogramm leichter oder dürfte in Air Jordans tanzen, dieses ständige Hüpfen ist wirklich eine Challenge.“

Marcos Nader & Alexandra Scheriau tanzen zu „Pumped up Kicks“ (Cha-Cha-Cha). Marcos Nader: „Ich persönlich hab mich wieder voll auf das Training mit Alexandra gefreut. Es macht wieder richtig Spaß, zu ‚tanzen‘, wenn man das in meinem Fall so nennen darf. Ich werde jetzt wieder voll fokussiert die Trainingseinheiten abspulen, um am 25. September top-vorbereitet am Parkett zu stehen.“

Silvia Schneider & Danilo Campisi tanzen zu „Uptown Girl“ (Cha-Cha-Cha). Silvia Schneider: „Ich freue mich, endlich wieder in die Tanzschuhe schlüpfen zu dürfen. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind. Es ist fast wie Weihnachten … Kater inklusive …. Muskelkater!“

Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov tanzen zu „Chim Chim Cheree“ (Wiener Walzer). Michi Kirchgasser: „Ich freue mich so, dass wir wieder tanzen und trainieren! Die ersten beiden Tage waren gleich sehr anstrengend, aber auch sehr positiv! Ich versteh mich mit Vadim super, der Schmäh läuft, obwohl er schon sehr streng sein kann. Er sagt, der Wiener Walzer ist schön zum Anfangen, ich finde ihn sehr, sehr schnell ... aber wir werden ein gemeinsames Tempo finden!“

Edita Malovčić & Florian Vana tanzen zu „No Roots” (Tango). Edita Malovčić: “Ich bin sehr froh, dass die Staffel endlich wieder begonnen hat und wir endlich auf ein genaues Ziel – und zwar die Show am 25. September – hinarbeiten können. Die Proben laufen soweit gut. Unsere Trainingszeit ist auf zweieinhalb Stunden reduziert, da bleibt kaum Zeit für eine Verschnaufpause mal zwischendurch. Unser Tango ist noch dazu, entsprechend der Musik, recht flott und zackig, da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Aber die Liebe, die ich zu diesem Tanz entwickle, macht jegliche Anstrengung zu einem Genuss.“

Natalia Ushakova & Stefan Herzog tanzen zu „Insieme“ (Rumba). Natalia Ushakova: „Stefan und ich sind glücklich, weil wir wieder zusammen tanzen! Und Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt!“

„Q1 XL Ein Hinweis ist falsch – Dancing Stars“ am 18. September in ORF 1

Vier prominente Paarungen aus dem „Dancing Stars“-Universum – darunter Toni Polster und Andi Goldberger, Stefano Bernardin und Nina Hartmann, Dirk Heidemann und Nicole Hansen sowie Georgij Makazaria und Petra Frey – treten an, um für den guten Zweck die falschen Hinweise zu erkennen und den richtigen Suchbegriff zu nennen. Die Fragen drehen sich in der XL-Hauptabendausgabe am 18. September um 20.15 Uhr in ORF 1 aber nicht nur ums Tanzparkett. Quizmaster Oliver Polzer testet die Promis auch auf ihr Allgemeinwissen und ihre Kombinationsgabe. Maximal zehn Fragen kann jedes Team erfolgreich beantworten und den Gewinn an eine gemeinnützige Einrichtung spenden. Neben den bekannten Jokern gibt es beim Q1-„Dancing Stars“-Spezial auch den sogenannten „Schummel-Joker“, hier ist Einsagen durch die anderen Promis erlaubt. Ob sie den richtigen Hinweis geben können?

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Am 25. September 2020 steht der Neustart des ORF-Tanz-Events auf dem Programm von ORF 1. Auch die 13. Staffel der „Dancing Stars“, jeweils freitags um 20.15 Uhr in ORF 1, wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 Live-Untertitel zur Verfügung und für das blinde und sehbehinderte Publikum gibt es einen live gesprochenen Audiokommentar, der durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung hörbar wird.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Wenn Stars und Profis im ORF-Ballroom Ende September einen neuen Anlauf nehmen, ist selbstverständlich auch dancingstars.ORF.at mit aktuellen Berichten und Hintergrundstorys, Fotos und Videos sowie ausgewählten Social-Media-Beiträgen (Hashtag #DancingStars) dabei. Die ORF-TVthek bringt alle TV-Shows live und on demand, auf ORF extra (extra.ORF.at) gibt es u. a. die Lieblingsrezepte der Stars. Und auch via Facebook können sich Tanzbegeisterte jederzeit über das Geschehen informieren. Der ORF TELETEXT berichtet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ ausführlich über den ORF-Ballroom.

