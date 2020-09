AVISO Online-Pressekonferenz: Internationale Verantwortung für Stabilität und Sicherheit wahrnehmen

Dringender Appell für Österreichs Internationales COVID-19 Rettungspaket im Rahmen des Budget 2021

Wien (OTS) - COVID-19 hat die Welt weiter fest im Griff. Vor allem in vielen Ländern Afrikas spitzt sich die Lage immer weiter zu, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Lockdowns sind verheerend. Die Mittel zur Bewältigung der Krise fehlen, die Pandemie wirkt daher wie ein Brandbeschleuniger für schon länger anhaltende Krisen. Die Stabilität des gesamten Kontinents steht mehr denn je auf dem Spiel.

Wo sehen ExpertInnen aktuell die größten Herausforderungen und wie schätzen sie die weitere Entwicklung ein? Wie kann Österreichs Bundesregierung dazu beitragen, diese Regionen wirtschaftlich und gesellschaftlich wieder zu stabilisieren? Warum könnte das auch für Österreich von großem Nutzen sein, welche Chancen ergeben sich? Diese und andere Fragen werden ExpertInnen im Rahmen einer Online-Pressekonferenz beantworten, bei der sie konkrete Empfehlungen für ein österreichisches internationales COVID-19 Rettungspaket im Rahmen des Budgets 2021 präsentieren.

Aus diesem Anlass laden wir alle MedienvertreterInnen zu einer Online-Pressekonferenz am Dienstag, den 15.09.2020 um 10 Uhr, in Form eines Zoom-Meetings ein. Der Zugang wird nach der Anmeldung zugeschickt, Fragen sind per Chat und auch direkt möglich. Dazu ist eine vorherige Anmeldung unter presse@globaleverantwortung.at notwendig!

Datum: Dienstag, 15.09.2020, 10:00 Uhr

Ort: online über Zoom, Anmeldung unter presse@globaleverantwortung.at wegen Zugangslink notwendig!

Statements von:

Andrea Barschdorf-Hager , Geschäftsführerin CARE Österreich

, Geschäftsführerin CARE Österreich Walter Hajek , Leiter Internationale Zusammenarbeit Österreichisches Rotes Kreuz

, Leiter Internationale Zusammenarbeit Österreichisches Rotes Kreuz Elisabeth Hauser, Geschäftsführerin SOS Kinderdorf Österreich

Geschäftsführerin SOS Kinderdorf Österreich Andreas Knapp , Generalsekretär Internationale Programme Caritas Österreich

, Generalsekretär Internationale Programme Caritas Österreich Sabine Prenn , Geschäftsführerin Licht für die Welt

, Geschäftsführerin Licht für die Welt Annelies Vilim, Geschäftsführerin AG Globale Verantwortung

Rückfragen & Kontakt:

AG Globale Verantwortung

Wolfgang Marks

Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 522 44 22 - 15, +43 699 17 20 42 07

wolfgang.marks @ globaleverantwortung.at

www.globaleverantwortung.at