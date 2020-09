Coromödie 2020: Abschluss im Landhaushof

Rohr: Ensemble Porcia gibt Abschlussaufführung im Landhaushof – herzliche Einladung an alle Journalistinnen und Journalisten.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS/Klagenfurt) - „Die Komödienspiele Porcia haben mit der Coromödie 2020 ein fulminantes Theaterfestival auf die Beine gestellt, das den vielen Theaterbegeisterten in ganz Kärnten während der Corona-Zeit erstklassigen Kulturgenuss ermöglicht und viele positive Kritiken für das Hauptstück „Dame Kobold“ eingefahren hat. Die Abschlussvorstellung gibt das Ensemble am kommenden Sonntag im Klagenfurter Landhaushof“, stellt der Gastgeber, Landtagspräsident Reinhart Rohr, in Aussicht und verweist auf das vielfältige Programm:

13.15 Uhr Drehorgel zur Einstimmung

13.30 Uhr Herr Dommeldidot, mein Kobold (Kinderstück)

14.10 Uhr Coronation – Potpourri aus Musik, Kabarett und Literatur mit Rob Bargad, Stefan Gfrerrer, Michael Grossschädl, Markus Gruber, Christian Hölbling, Dominik Kaschke, Martin Kosch, Natalie Krainer, Stefan Moser, Ossy Pardeller und Lojze Wieser

14.45 Uhr Dame Kobold



https://www.ensemble-porcia.at/fileadmin/user_upload/Poster-Coromoedie/neu/Poster-13.09.pdf

„Ich freue mich sehr, das Ensemble bei uns begrüßen zu dürfen und lade natürlich alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin ein und bitte im Vorfeld nach Möglichkeit um mediale Ankündigung“, schließt Rohr.



