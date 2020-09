Deutsch zu Moria: „Menschlichkeit muss siegen: Holen wir die Kinder aus Not und Elend und geben ihnen Schutz und Hoffnung“

Herzlose Türkise machen Wahlkampf auf Rücken notleidender Kinder, von Grünen nur Lippenbekenntnisse – Auch viele schwarze, christlich-soziale Bürgermeister wollen helfen

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist angesichts der Schreckensbilder von Moria klar, dass es ein Gebot von Menschlichkeit und Anstand ist, zu helfen. „Menschlichkeit muss siegen: Holen wir die Kinder aus Not und Elend und geben ihnen Schutz und Hoffnung“, sagte Deutsch heute, Freitag. Scharfe Kritik übt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer an der Haltung der türkisen Partei, wo insbesondere Kanzler Kurz, Innenminister Nehammer, Außenminister Schallenberg und auch der im Wahlkampf befindliche Finanzminister Blümel längst alles Christlich-Soziale verloren haben und stattdessen anstandslos und kaltherzig agieren. Die Türkisen machen mit der Tragödie von Moria Wahlkampf auf dem Rücken von Kindern. Dass die Grünen der Herzlosigkeit von Kurz & Co. außer Lippenbekenntnissen und Protest in homöopathischen Dosen nichts entgegenzusetzen haben, zeigt einmal mehr, dass die Grünen nur Passagiere in der Regierung sind“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Während viele Gemeinden in ganz Österreich – darunter auch viele mit schwarzen BürgermeisterInnen – bereit sind, zu helfen und allein Wien 100 schutzbedürftige Kinder aufnehmen will, blockieren Kurz, Nehammer, Schallenberg und Blümel Hilfe für notleidende Kinder“, zeigt sich Deutsch fassungslos. Kein Verständnis hat Deutsch für die Grünen, „die Menschlichkeit und Anstand offenbar von der Länge des Wahlkampfs der Wiener Türkisen abhängig machen. Die Grünen haben ganz offensichtlich vergessen, dass sie in der Regierung sind und warten darauf, dass jemand anderer was tut“, betonte Deutsch. (Schluss) mb/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/