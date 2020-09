Florian Koschat kauft CA Immo Aktien

Wien (OTS) - Florian Koschat, CEO von PALLAS CAPITAL und Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen AG hat gestern 10.000 Stück Aktien der CA Immobilien Anlagen AG an der Wiener Börse erworben. Florian Koschat glaubt an die solide Basis des Unternehmens und an nachhaltige Wachstumschancen.

Rückfragen & Kontakt:

PALLAS CAPITAL Advisory AG

Florian Koschat

+43 133636668

koschat @ pallascapital.com

www.pallascapital.com