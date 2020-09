„Vera“ am 11. September mit Silvia Schneider, Willi Gabalier und Nadja Bernhard

Wien (OTS) - Zwei „Dancing Stars“ und „ZIB“-Anchorwoman zu Gast bei „Vera“: Am Freitag, dem 11. September 2020, sind um 21.20 Uhr in ORF 2 Silvia Schneider & Willi Gabalier sowie Nadja Bernhard zu Gast bei Vera Russwurm.

Silvia Schneider und Willi Gabalier: Vor der Corona-Unterbrechung waren sie beide Teil der 13. „Dancing Stars“-Staffel. Wenn am 25. September im größten Ballroom des Landes wieder die Lichter angehen, ist Silvia Schneider wieder mit dabei, Willi Gabalier aus beruflichen Gründen nicht. Auch privat gehen Gabalier und Schneider getrennte Wege – bis vor kurzem waren sie noch „verschwägert“. „Eine Liebe ist geblieben und wird uns weiterhin verbinden – die Liebe zum Tanz“, so der Profitänzer Willi über die Beziehung zur Ex-Freundin seines Bruders Andreas. Silvia Schneider sorgt außerdem ab 14. September wochentags um 14.00 Uhr in ORF 2 mit ihrer neuen Kochsendung „Silvia kocht“ für kulinarische Abwechslung.

Nadja Bernhard: Die „ZiB“-Anchorwoman erzählt nicht nur von ihrer Karriere und von zehn spannenden Jahren im Ausland, sondern auch von ihrer Kindheit in Kanada und vom vielleicht größten Erfolg ihres Lebens. Hat sie doch ihre geschiedenen Eltern nach jahrelanger Trennung wieder zusammengebracht und das Unmögliche möglich gemacht:

Papa und Mama haben doch tatsächlich ein zweites Mal geheiratet!

