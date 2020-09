Pensionistenverband Wien begrüßt Verlängerung und Ausweitung der „Aktion 50 plus“ durch Bürgermeister Ludwig

Kopietz: „Deutliches Zeichen des Engagements der Stadt für ältere ArbeitnehmerInnen.“

Wien (OTS) - „Die Corona-Krise geht u. a. mit der von ihr verursachten hohen Arbeitslosigkeit einher, von der auch und vor allem ältere ArbeitnehmerInnen besonders betroffen sind. Umso wichtiger sind daher Maßnahmen, die gegen diese Entwicklung steuern und die Folgen für die Betroffenen mildern. Der Wiener Pensionistenverband (PVÖ) begrüßt daher ausdrücklich die Festlegung von Bürgermeister Michael Ludwig, die ,Aktion 50plus‘ für ältere Arbeitslose zu verlängern und auszuweiten“, erklärte der Landespräsident des PVÖ Wien Harry Kopietz.

Die Langzeitarbeitslosigkeit ist in dieser Gruppe besonders hoch. Arbeitslosigkeit in fortgeschrittenem Alter sei mit mehreren negativen Faktoren behaftet, so Kopietz weiter. Neben dem Verlust des Einkommens aus Arbeit wirke sich die lange Zeit ohne Beschäftigungsverhältnis letztlich dramatisch auf die Höhe der Pension aus. Auch fänden die älteren Langzeitarbeitslosen, so Kopietz, oftmals deshalb keinen neuen Job, weil sie für die Unternehmen zu alt und die Lohnaufwendungen zu hoch wären.

Kopietz: „Mit der ,Aktion 50 plus‘ wird nicht nur für die Arbeitnehmer selbst, sondern auch für die Unternehmen ein Anreiz geschaffen, ältere Arbeitslose wieder in den Beschäftigungsprozess zu integrieren. Letztlich profitiert davon auch der Staat, weil dadurch wieder Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge lukriert werden können. Die Festlegung von Bürgermeister Ludwig, die ,Aktion 50 plus‘ nicht nur zu verlängern, sondern auch auszuweiten, ist einmal mehr ein deutliches Zeichen des Engagements der Stadtregierung für ältere ArbeitnehmerInnen“, schloss Kopietz. (Schluss)

