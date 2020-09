Wölbitsch/Korosec zu Corona-Zahlen: SPÖ-Hacker hätte längst handeln müssen!

Wochenlange Verharmlosung der Corona-Situation fahrlässig und verantwortungslos – Rot-Grün muss aktiv gegensteuern und Maßnahmen setzen

Wien (OTS) - „Wochenlang hat SPÖ-Stadtrat Hacker die Entwicklung der Corona-Zahlen in Wien verharmlost. Das war fahrlässig und verantwortungslos. Nun hat er angesichts des massiven Anstieges in den letzten Tagen offenbar Panik bekommen. Hacker hätte längst handeln müssen und aktiv Maßnahmen setzen, um die Wienerinnen und Wiener vor dem Virus zu schützen“, so ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch. „Unser Maßnahmenplan liegt seit Anfang Juli am Tisch. Anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, sollen Ludwig und Hacker endlich in die Gänge kommen und aktiv gegensteuern statt nur passiv zu verwalten. Bürgermeister Ludwig muss endlich Verantwortung übernehmen“, so Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec.

„Die Stadt hat einen immensen Aufholbedarf bei der Transparenz der COVID-Daten. Außerdem muss endlich das Hilfsangebot der Polizei beim Contact-Tracing sowie bei der Überprüfung der Quarantäne-Fälle angenommen werden, denn nur mit vereinten Kräften ist die Krise zu bewältigen. Auch die Testverfahren dauern weiterhin zu lange, denn es kann einfach nicht sein, dass man mehrere Tage bis zu einer Woche auf ein Testergebnis warten muss“, so Korosec. „Die Situation ist besorgniserregend. Hacker muss handeln. Die Stadtregierung muss endlich die Wienerinnen und Wiener mit aktiven Maßnahmen vor dem Virus schützen und ihre regionale Verantwortung wahrnehmen“, so Wölbitsch und Korosec abschließend.

