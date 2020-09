Den Sommer verlängern in der Fuschlseeregion

Die beste Zeit für Mehrtagestouren mit dem E-Bike oder zu Fuß.

Fuschlseeregion (OTS) - Die Blätter färben sich, es wird ruhiger und kühler, das sind die perfekten Bedingungen für einen Aktivurlaub in der Fuschlseeregion. Der Herbst ist in der Fuschlseeregion ein wundervolles Naturspektakel. Frühmorgens schmücken Nebelschwaden den See und die Wälder bis in die Osterhorngruppe kleiden sich in warme Farben. Natur genießen und abschalten, das geht perfekt mit Wanderwegen in allen Schwierigkeitsgraden, 30 bewirtschafteten Almen und vielem mehr.

Weitwandern und durchatmen

Vier Tage lang die schönsten Ecken der Region kennen lernen – und sich um nichts kümmern müssen, von See zu See, vier Gipfel erklimmen und nach einem erfolgreichen Wandertag noch einen Sprung ins einen der Seen wagen. Bevor es am nächsten Tag weitergeht, lässt man erfrischt den Abend bei einem Glas Wein ausklingen.

Die Weitwandertour „4 Berge 3 Seen“ dauert vier Tage lang, bei der man die traumhafte Natur rund um die Fuschlsee-, Wolfgangsee- und Mondseeregion genießt. Die Tour führt über markierte Wanderwege, Forststraßen und Steige auf landschaftlich reizvollen Strecken durch drei Regionen im Salzkammergut und beinhaltet Highlights wie Schifffahrten über den malerischen Wolfgangsee sowie eine Fahrt mit der historischen Zahnradbahn auf den Schafberg. Gepäcktransfer selbstverständlich inbegriffen.

Die Tagesetappen beinhalten ca. 4–5 Stunden reine Gehzeit, somit ist noch genügend Zeit, um die Ausblicke zu genießen oder auf den Almen zu schlemmen. Die Tour ist für Kinder ab 8–10 Jahren ebenfalls möglich.

Pauschale:

• 4 Nächte mit Frühstück

• Berg- oder Talfahrt mit der Zahnradbahn am Schafberg

• Schifffahrt

• Wander-Rucksack

• täglicher Gepäcktransfer

• Wanderkarte mit Höhenprofilen und Informationen

Preis pro Person im 3* DZ ab EUR 459,00

Bergluft schnuppern und Fahrtwind spüren

Das perfekte Pendant zum Hiken ist das Biken in der Fuschlseeregion. Die Fuschlsee E-Bike Tour „4 Touren 6 Seen“ führt über einen Teilbereich des neuen Salzkammergut Berge Seen eTrails und vorbei an den schönsten Plätzen im Salzkammergut. In Summe legt man mit dem E-Bike 220 km und gute 5.250 Höhenmeter auf leicht bis mittelschweren Strecken zurück. Die Pauschale beinhaltet neben vier Übernachtungen ebenfalls täglichen Gepäcktransfer, ein perfekt gewartetes E-Bike mit Reserve-Akku, einen E-Bike-Rucksack und vieles mehr.

Preis pro Person im 3* DZ ab EUR 620,00

Buchbar sind beide Pauschalen bis Ende Oktober, somit können erstmals auch die Herbstferien zur Gänze ausgenutzt werden. Beide Pauschalen werden individuell auf jeden Gast abgestimmt. Zusatznächte können gerne hinzugebucht werden.

Infos & Buchung im Tourismusverband Fuschlseeregion unter 06226/8384-11 oder unter incoming@fuschlseeregion.com ODER HIER KLICKEN

Rückfragen & Kontakt:

Fuschlsee Tourismus GmbH

T: +43/(0)6226-8384

info @ fuschlseeregion.com

www.4berge3seen.at

www.fuschlseeregion.com