Rasend gut: ORF-TVthek fährt mit erweitertem Angebot in ÖBB Rail- und Cityjets mit

Ausbau ORF-TVthek-Angebot an Bord mit Themenschwerpunkten rund um Klimaschutz, MUTTER ERDE und Austrian World Summit

Wien (OTS) - Rasend gute Information und Unterhaltung in den bis zu 230 Stundenkilometer schnellen ÖBB Rail- und Cityjets: Ab sofort stellen die ÖBB gemeinsam mit dem ORF Bahnfahrern ein erweitertes ORF-TVthek-Angebot rund um das Thema Klimaschutz sowie alle Sendungen zur ORF-Aktion „MUTTER ERDE“ an Bord der ÖBB Rail- und Cityjets zur Verfügung. Darüber hinaus kann der komplette Klimagipfel „Austrian World Summit“ am 17. September 2020 live und on demand via ORF-TVthek im Zug mitverfolgt werden. Ein neues ORF-TVthek-Videoarchiv zum Thema Nachhaltigkeit rundet das neue, erweiterte Angebot ab, das heute bei einem gemeinsamen Fototermin unter Anwesenheit von Leonore Gewessler, BA, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding AG, Thomas Prantner, Stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien, Peter Schöber, ORF-III-Geschäftsführer und Ing.in Monika Langthaler-Rosenberg, MSc, Direktorin „The Schwarzenegger Climate Initiative“ am Wiener Hauptbahnhof präsentiert wurde.

Der Fototermin fand vor der Kulisse eines mit ORF-TVthek-Sujet gebrandeten Restaurant-Waggons der ÖBB statt.

Leonore Gewessler, BA, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie: „Klimaschutz ist die große Frage unserer Zeit. In der Klimabilanz ist der Verkehr unser großes Sorgenkind – hier sind die Emissionen zuletzt abermals gestiegen. Das darf uns nicht nochmals passieren. Wir investieren daher umfassend in die Mobilitätswende. Die Bahn ist dabei Österreichs Rückgrat. Daher freut es mich besonders, dass im Rahmen der Kooperation mit dem ORF, Fahrgäste auch im Zug über die erweiterte TVthek den Programmschwerpunkt Klimaschutz mitverfolgen können. Interessanter und bequemer lässt sich Mobilität nicht gestalten! Danke für diesen gemeinsamen Schritt der Bewusstseinsbildung!“

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding AG: „Wer sich für eine Fahrt mit der Bahn entscheidet, ist nicht nur klimafreundlich unterwegs, sondern hat auch noch einen ganz klaren Vorteil: Man kann sich zurücklehnen, entspannen und währenddessen Filme, Serien oder Dokumentationen genießen. Als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen freut es uns besonders, dass wir mit dem Ausbau des ORF-TVthek-Angebots in unserem ÖBB Railnet und Railnet Regio nun auch im Entertainment-Bereich einen Schwerpunkt zum Thema Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit setzen können.“

Thomas Prantner, ORF-Onlinechef: „Die ORF TVthek als erfolgreichste österreichische Videoplattform bietet in Kooperation mit den ÖBB seit Jahren ein breitgefächertes Sendungsangebot aus den unterschiedlichsten Genres in den Rail- und Cityjets an. Mit dem aktuellen Ausbau des Angebots können die ÖBB-Fahrgäste nun auch Sendungen der ORF-Aktion MUTTER ERDE sowie den Austrian World Summit live und on demand mitverfolgen. Ich danke dem Vorstandsvorsitzenden der ÖBB-Holding, Ing. Mag. Andreas Matthä, für die Fortsetzung dieser erfolgreichen Technologiepartnerschaft.“

„MUTTER ERDE“-Programmschwerpunkt und „Austrian World Summit“ via ORF-TVthek live on Board der ÖBB

Die menschengemachte globale Erwärmung ist ein wesentliches Zukunftsthema. Dürre, Unwetter und extreme Hitze machen dies sichtbar, selbst wenn Mai und Juni heuer in Österreich im langjährigen Mittel lagen. Unter dem Motto „Unser Klima, unsere Zukunft – Wir haben es in der Hand“ findet der heurige „MUTTER ERDE“-Schwerpunkt daher vom 12. bis 20. September 2020 in allen Medien des ORF statt. Bahnreisende können im ÖBB Railnet via ORF-TVthek alle TV-Sendungen zu dieser Aktion live mitverfolgen bzw. in einem eigens eingerichteten Video-on-Demand-Themenschwerpunkt die vielfältigen TV-Programmelemente nachträglich ansehen.

Auch bei der internationalen Klimakonferenz „Austrian World Summit“, die heuer als einzige dieser Art am 17. September in Wien stattfindet, wird über eine saubere und gesündere Umwelt diskutiert. ORF III überträgt die Eröffnung und die spannendsten Panel-Diskussionen ab 9.00 Uhr live aus der Spanischen Hofreitschule. ÖBB-Reisende können den kompletten Klimagipfel live via ORF-TVthek mitverfolgen bzw. im Anschluss sieben Tage als Video-on-Demand nachsehen. Neben dem Initiator Arnold Schwarzenegger werden hochrangige österreichische und internationale Gäste erwartet – wie Bundeskanzler Sebastian Kurz, Umweltministerin Leonore Gewessler oder auch der Vizepräsident der Europäischen Kommission Frans Timmermans. Virtuell zugeschaltet werden u. a. Vanessa Nakate, Jane Goodall und António Guterres.

Neues ORF-TVthek-Archiv „Kampf dem Klimawandel: Nachhaltigkeit und Umweltschutz“

Auf der ORF-TVthek wird anlässlich des „MUTTER ERDE“-Schwertpunkts und des „Austrian World Summits“ ein neues Video-Archiv gelauncht, das unter TVthek.ORF.at/history in zahlreichen Sendungen bzw. Beiträgen einen multimedialen Überblick zu den Themen Nachhaltigkeit, Klima und Klimaschutz bieten wird. Dabei werden unterschiedliche Facetten beleuchtet: So geht es zum Beispiel im Beitrag „Aufstand der Jugend gegen die Klimakrise“ aus der Sendung „Thema“ um die „Fridays for Future“-Bewegung, der „Dok 1“-Film „Umweltsünder wider Willen“ beleuchtet die Frage, wir stark Mülltrennung und Recycling tatsächlich zum Umweltschutz beitragen, der „Wald und das Klima“ sind Thema in einer Ausgabe des Magazins „Quantensprung“, und ein „Am Schauplatz“ widmet sich in „Wo das Schnitzel herkommt“ ausländischem Billigfleisch.

Das neue Video-Archiv, das ab sofort auch über das ÖBB-Onboard-Portal Railnet abrufbar ist, ist Teil der Aktion „ORF-TVthek goes school“, die multimediales, speziell auch für die Integration in den Unterricht geeignetes Material in Form von zeit- und kulturhistorischen Video-Archiven auf der ORF-TVthek uneingeschränkt und unbefristet verfügbar macht. Insgesamt stellt die ORF-TVthek – inklusive des neuen Angebots – 35 Videoarchive mit ca. 3.500 Beiträgen zur Verfügung. Die Themenpalette reicht von Zeitgeschichtlichem über die Geschichte der Bundesländer und Politik-und Wirtschafts-Themen bis zu Religion und Fernseh- und Mediengeschichte.

Wohnzimmer-Feeling im Railjet mit dem ÖBB Railnet

Mit ÖBB Railnet und Railnet Regio, den beiden Onboard-Portalen in den ÖBB Railjets und Cityjets, bekommen Bahnreisende Wohnzimmer-Feeling:

Die ORF TV-Thek auf dem Rail- und Cityjet bietet auch bei voller Fahrt und starker Internet-Nutzung hohes Streaming-Vergnügen. Filme, Dokus und Serien können außerdem auch auf ausländischen Streckenabschnitten abgerufen werden. Möglich ist dies durch eine starke WLAN-Infrastruktur an Bord der Züge. Fahrgäste verbinden sich mit ihren Smartphones, Tablets und Laptops einfach mit dem ÖBB WLAN im Rail- bzw. Cityjet und landen automatisch auf dem jeweiligen Onboard-Portal.

Neben dem umfassenden ORF-TVthek-Angebot bringen ÖBB und ORF eine monatlich wechselnde Auswahl an österreichischen Film- und Serienklassikern sowie Dokumentationen mit Österreich-Fokus in die ÖBB Railjets und Cityjets. Im September wird etwa der Klassiker „Der Aufschneider“ (Teil 2) zum komfortablen Streaming während der Reise angeboten. Preisgekrönte Folgen von „Tatort“, „Stadtkomödie“ oder „Walking on Sunshine“ sowie österreichische Dokumentationen runden das Railnet-Angebot ab. Aber auch Klassikfans kommen nicht zu kurz:

die Online-Klassikplattform „fidelio“ (www.myfidelio.at) stellt monatlich wechselnd fünf hochkarätige Opern- und Konzertproduktionen im ÖBB Railnet zur Verfügung.

Über die ORF-TVthek: Österreichs erfolgreichste Videoplattform

Die im November 2009 gelaunchte ORF-TVthek (tvthek.orf.at) ist die erfolgreichste österreichische Videoplattform und bietet ein mehr als 220 Sendungen umfassendes, umfangreiches Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot aller Programmgenres und aller ORF-TV-Sender. Hinzu kommen inzwischen 35 Videoarchive zu den unterschiedlichsten kultur- und zeithistorischen Themen, Additional Contents wie z. B. Langfassungen von Interviews sowie unkommentierte Live-Streams von Pressekonferenzen etc. Zahlreiche Zusatzfeatures wie die „Restart“-Funktion bei bereits laufenden Live-Streams, Videos auch in HD-Qualität oder Video-on-Demand-Highlights quasi in Echtzeit (also noch während die Sendung oder Live-Übertragung läuft) machen die ORF-TVthek noch interessanter.

Mit 1,538 Mio. Userinnen und Usern pro Monat (ÖWA Plus 4. Qu. 2019) und 12,3 Mio. Visits im bisherigen Monatsschnitt 2020 (interne Statistik) wird die Videoplattform ORF-TVthek besonders intensiv genutzt. Die ORF-TVthek und Videos auf anderen ORF.at-Sites verzeichneten im ersten Halbjahr 2020 im Schnitt gemeinsam 8,45 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 48,65 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 197,69 Mio. Minuten.

Über die ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Schon heute bringen die ÖBB als umfassender Mobilitätsdienstleister jährlich 477 Millionen Fahrgäste und 105 Millionen Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. Besonders klimaschonend sind die Bahnreisenden unterwegs. Denn 100 Prozent des Bahnstroms stammen aus erneuerbaren Energieträgern. Die ÖBB gehörten 2019 mit rund 96 Prozent Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Mit Investitionen in die Bahninfrastruktur von über zwei Milliarden Euro jährlich bauen die ÖBB am Bahnsystem für morgen. Konzernweit 41.904 MitarbeiterInnen bei Bus und Bahn sowie zusätzlich rund 2.000 Lehrlinge sorgen dafür, dass täglich rund 1,3 Millionen Reisende sicher an ihr Ziel kommen. Die ÖBB sind das Rückgrat von Gesellschaft und Wirtschaft und sind Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

