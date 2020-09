Start KulturKatapult

14 von der Stadt Wien geförderte Vermittlungsprojekte begeistern Jugendliche für Kunst und Kultur.

Wien (OTS) - Das rot-grüne Vermittlungsprojekt KulturKatapult soll Jugendliche zur aktiven Teilhabe an Kunst und Kultur ermutigen. „In Zusammenarbeit mit KünstlerInnen und KulturvermittlerInnen entdecken Jugendliche ihre eigene Kreativität und bekommen nachhaltige Impulse für künstlerische und kulturelle Erfahrungen“, erklärt Veronica Kaup-Hasler anlässlich der Präsentation der Initiative im Schauspielhaus Wien.

Nach einer ersten Phase mit über 200 Einreichungen wurden in einem zweiten Schritt von Februar bis Ende April die detaillierten Projektkonzepte von einer Jury bewertet. Ausgewählt wurden konkret 14 Projekte, die von der Jury mit den meisten Anforderungspunkten und dem besten inhaltlichen Feedback bedacht wurden. Unterstützt werden die finalen Projekte mit einer Fördersumme von 20.000,- bis max. 90.000,- Euro. „Die Umsetzung erfolgt ab sofort bis Ende Juni 2021“, so die Kulturstadträtin.

Neben der Gestaltung von Steinblöcken, der Konzeptionierung eines Kunst- und Kulturführers oder dem Upcycling von Materialien in Musikinstrumente beschäftigen sich die einzelnen Projekte auch mit virtuellen Stadtspaziergängen, einem Tanztheater, der Stadtlauf-Performance oder dem Museum der Jugend.

„Die künstlerisch-kreative Auseinandersetzung weckt die Lust auf Kunst und Kultur und leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen und sozialen Entwicklung der Jugendlichen. Die eigene Lebenswelt und das aktive und handlungsorientierte Mitwirken am künstlerischen Prozess steht dabei im Mittelpunkt.“, so Martin Margulies, Kultursprecher der Grünen Wien.

Auf institutioneller Seite wirken unter anderem das Schauspielhaus Wien, die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, das Theater in der Hauptstadt oder die Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitektur mit. KulturKatapult selbst wird mit einem Projektetat von 800.000 Euro von WIENXTRA und KulturKontakt Austria in Kooperation mit der Stadt Wien organisiert beziehungsweise abgewickelt.

„Das KulturKatapult ist ein höchst innovatives und spannendes Beispiel dafür, dass wir in Wien die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen fördern. Jugendliche erhalten damit die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen künstlerisch und kreativ einzubringen. Egal ob in der Schule, im Grätzl oder im Bereich Kunst und Kultur: mir ist wichtig, dass Jugendliche ihre Lebensumgebung mitgestalten können. Das haben wir auch in der Kinder- und Jugendstrategie verankert“, betont Jugend- und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.



