Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 11.9.: Polytec-Chef Markus Huemer im Interview

Wien (OTS) - Der Chef des Autozulieferers Polytec, Markus Huemer, ist zu Gast bei Michael Fröschl und spricht über Folgen der Corona-Pandemie und Wirtschaftshilfen – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 11. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Kaum eine Branche wurde von der Corona-Pandemie so hart getroffen wie die Autoindustrie. In ganz Europa werden viel weniger Neuwagen verkauft. Das merken auch heimische Autozulieferer wie der oberösterreichische Kunststoffhersteller Polytec. Die High-Tech-Firma in Hörsching bei Linz liefert Kunststoffteile für Autos und Lastkraftwagen – von Front- und Heckabdeckungen über Stoßfänger bis zu LKW-Fahrerkabinen. In „Saldo“ spricht Polytec-Chef Markus Huemer über die düsteren Aussichten für die Autobranche, über Personalabbau und Pleitewellen und über die staatlichen Hilfsprogramme für die Wirtschaft, die der Unternehmer teils begrüßt, teils kritisiert.

