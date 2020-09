11. Bezirk: Führung im Schloss Neugebäude am 13.9.

Kunsthistorikerin bittet um Anmeldungen: 0664/57 45 210

Wien (OTS/RK) - Ein „Ball-Spielhaus“, den „Löwen-Hof“, die „Schönen Säle“, eine „Grotte“ und manch andere Sehenswürdigkeiten stellt die auskunftsfreudige Kunsthistorikerin Helga Rauscher bei der Führung im Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1, nächst Meidlgasse) am Sonntag, 13. September, vor. Veranstalter dieses spannenden Schloss-Rundgangs ist der „Kulturverein Simmering“. Beim Haupteingang der Renaissance-Anlage geht um 14.00 Uhr die rund 1,5 Stunden lange Besichtigung los. Höchstens 35 Personen dürfen an der Tour teilnehmen. Ab 10 Interessierten findet die „Entdeckungsreise“ statt. Die Expertin ersucht um Anmeldungen: Telefon 0664/57 45 210.

Die Führungsgebühren sind leistbar: Erwachsene haben 7 Euro zu bezahlen und Jugendliche (bis 17 Jahre) blechen 3 Euro. Gratis ist die Exkursion für junge Menschen im Alter bis zu 10 Jahren. Helga Rauscher macht das Publikum mit einstigen Intentionen von Kaiser Maximilian II. vertraut und erinnert an Gartengestalter, Brunnenbauer und weitere Mitwirkende am Schloss-Projekt. Nähere Informationen dazu sind per E-Mail einzuholen: kvs@kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Kulturverein Simmering: www.kv-elf.com

Wissenswertes über Schloss Neugebäude: www.schlossneugebaeude.at

Kultur-Angebote im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

