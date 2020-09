Ecker: Landwirtschaftsministerin Köstinger verschweigt Zahlen zu Vollspaltenhaltung

Schweinehaltung als "Black Box" dargestellt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker ist empört über die heute übermittelte Anfragebeantwortung von Landwirtschaftsministerin Köstinger zu tiergerechter Haltung. Die Abgeordnete wollte vor allem herausfinden, wie viele Fördermittel in die Haltung von Vieh auf Vollspaltenböden fließen. Köstinger ließ sie in mittlerweile gewohnt türkiser Manier einfach abblitzen. „Wir wissen, dass Vollspaltenböden in Österreich immer noch gefördert werden, die Bauern müssen hierzu Projektbeschreibungen im Ministerium einreichen. Es müssen somit ganz klar Daten zur Vollspaltenhaltung vorliegen. Dass Köstinger jetzt behauptet, dass es dazu keine Daten gibt, ist ein Skandal!“, so Ecker.****

Die Anfragebeantwortung zeige zwischen den Zeilen jedoch, dass solche Daten im Ministerium vorliegen, meint die Abgeordnete: „Die Gesamthöhe der Investitionsförderung für Stallbauten ist bekannt, der Anteil für tiergerechte Haltungssysteme ist bekannt. Die Ministerin könnte sicher leicht feststellen, wie verbreitet die Vollspaltenbodenhaltung ist, sie scheint es aus politischer Bequemlichkeit zu verschweigen. Auf welcher Grundlage arbeitet die Ministerin sonst für das Tierwohl bei der Fördervergabe? Das zeigt, dass es nicht nur eine Herkunftskennzeichnung Österreich, sondern auch eine Auskunft für den Konsumenten/die Konsumentin geben muss, wie die Tiere vor ihrer Verarbeitung gehalten wurden.“ (Schluss) sd/sc

