Lotto: Dreifachjackpot – 3,5 Mio. für Sechser am Sonntag

Zwei Joker in OÖ und der Steiermark zu je mehr als 102.000 Euro

Wien (OTS) - Da am Mittwoch zum dritten Mal in Folge ein Sechser ausgeblieben ist, heißt es zum neunten Mal im heurigen Jahr Dreifachjackpot. Die bisherige Erfolgsbilanz ist ausgeglichen: Vier der bisherigen acht Dreifachjackpots wurden geknackt, vier haben sich zum Vierfachjackpot weiterentwickelt. Wie auch immer, am kommenden Sonntag geht es jedenfalls um rund 3,5 Millionen Euro.

Kurios bei der Mittwochsziehung war, das fünf der sechs gezogenen Zahlen, nämlich 7, 11, 18, 22 und 34 heuer schon einmal – am 17. Mai – gemeinsam aus dem Ziehungstrichter gerollt sind und damit schon einmal Bestandteile der „sechs Richtigen“ waren.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 31.500 Euro. Je ein Gewinn wurde in Tirol, Kärnten und Niederösterreich sowie einmal über die Spieleseite win2day erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser ebenfalls aus, womit die Gewinnsumme wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, auf denen auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt war. Für einen Oberösterreicher und einen Steirer bedeutet dies einen Gewinn von mehr als 102.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 9. September 2020

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.473.805,12 – 3,5 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.554,20 157 Fünfer zu je EUR 877,00 266 Vierer+ZZ zu je EUR 155,20 5.841 Vierer zu je EUR 39,20 7.283 Dreier+ZZ zu je EUR 14,10 86.547 Dreier zu je EUR 4,70 253.025 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 07 11 18 22 26 34 Zusatzzahl 27

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 9. September 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 46 Fünfer zu je EUR 7.374,10 2.818 Vierer zu je EUR 20,40 46.955 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 03 22 27 33 35

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 9. September 2020

2 Joker EUR 102.359,30 11 mal EUR 8.800,00 117 mal EUR 880,00 1.026 mal EUR 88,00 10.178 mal EUR 8,00 102.435 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 8 9 6 6 8

