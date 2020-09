ORF III am Freitag: Krassnitzer-Doppel „Hochzeit in Rom“ und „Trau niemals deiner Frau“ zum 60. Geburtstag

Wien (OTS) - Zum 60. Geburtstag von Publikumsliebling Harald Krassnitzer gratuliert auch ORF III Kultur und Information im Rahmen des umfassenden ORF-Schwerpunkts mit einem mehrtägigen Filmschwerpunkt von Freitag, dem 11., bis Sonntag, den 13. September 2020.

Den Auftakt macht am Freitag die Liebeskomödie „Hochzeit in Rom“ (20.15 Uhr) mit Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer. Weinhändlerin Eva (Kramer) und Zahnarzt Walter Hauser (Krassnitzer) werden von den Heiratsplänen ihres Sohnes Max (Matthias Zera) mit der schönen Italienerin Bianca (Federica Sabatini) völlig überrumpelt. Kurz entschlossen reisen sie nach Rom, um ihre zukünftige Schwiegertochter und deren Familie kennenzulernen – was zu einer überraschend folgenschweren Herausforderung wird. Unter der Regie von Olaf Kreinsen spielen in weiteren Rollen Ricky Tognazzi, Stefania Rocca und Annika Ernst. Das Drehbuch stammt von Anna Samueli und Cecilia Calvi.

„Trau niemals deiner Frau“ (21.50 Uhr) heißt es für Harald Krassnitzer gleich anschließend in der gleichnamigen ORF/ZDF-Krimikomödie. Das Leben von Niklas Sigl (Krassnitzer) und Carolin (Lisa Maria Potthoff) scheint perfekt: Sie sind verliebt ineinander, glücklich verheiratet und genießen ihr bürgerliches Leben. Während Niklas einen kleinen, vermeintlich einträglichen Juwelierladen betreibt, ist Carolin Besitzerin einer exquisiten Modeboutique – Harmonie pur. Bis zu dem Tag, an dem Carolins aus dem Gefängnis entlassener Ex-Freund Timo (Fritz Karl) vor der Tür steht und das Leben des Paares gehörig durcheinanderbringt. Regie führte Lars Becker.

