Vizekanzler beeindruckt von Energietechnologie aus Vorarlberg

Kogler/Rauch: Umwelttechnologien beflügeln Wirtschaft und schaffen Arbeitsplätze

Wien/Bregenz (OTS) - Bei seinem ersten Vorarlbergbesuch als Vizekanzler am 9. September besichtigte Werner Kogler gemeinsam mit Landesrätin Katharina Wiesflecker und Landesrat Johannes Rauch innovative Unternehmen im Bereich der Energietechnologie. Klimaschutz, Wirtschaft und Beschäftigung unter einen Hut zu bekommen, sei der Anspruch der Grünen auf Bundes- und Landesebene. „Das geht!“, ist Kogler überzeugt, „Unternehmen wie DOMA Solartechnik und Bachmann electronic machen es vor.“ Beide Unternehmen bieten im Bereich erneuerbarer Energien internationale Spitzentechnologie an und treiben so den Weg in die Klimaneutralität und Energieautonomie voran.

Green Jobs im Ländle

„Sicher ist, dass Solartechnik und Photovoltaik nicht nur für ökologischere Alternativen der Energiegewinnung sorgen, sondern auch zahlreiche neue Jobs schaffen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir leisten einen Beitrag zur Bewältigung der Klima- sowie der Wirtschafts- und Beschäftigungskrise“, betont Vizekanzler Kogler beim Betriebsbesuch in Feldkirch. Der Einstieg in den Umstieg könne nur mithilfe innovativer Unternehmen gelingen. „Jede dritte Windturbine trägt Technik dieses Unternehmens in sich. Firmen wie Bachmann electronic nutzen ihre technogische Pole Position auch um Fachkräfte für eine ökologische Zukunft auszubilden.“

Aus der Wirtschaftskrise in die Klimaneutralität investieren

Am Standort Satteins baut DOMA Solarkollektoren und entwickelt Konstruktionsteile für Photovoltaikanlagen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auch auf die Energiewende im eigenen Betrieb und hatte 1999 eines der ersten Betriebsgebäude mit CO2 neutraler Energieversorgung. „Unternehmen wie DOMA Solartechnik zeigen wie Klimaneutralität im eigenen Betrieb geht. Vom Bund aus fördern wir den Umstieg auf erneuerbare Energien und die Verringerung von Umweltbelastungen nun zusätzlich durch die 14 prozentige Investitionsprämie“, ruft Energielandesrat Rauch alle Unternehmen auf, sich aus der Wirtschaftskrise in die Klimaneutralität zu investieren.

„DOMA solar gehört zu den Pionieren in der Branche. Hohe Risikobereitschaft in neue Technologie zu investieren zeichnet das Unternehmen aus. Man hat auf Klimaschutz und Energiewende gesetzt, als andere noch Ölkessel gebaut haben. Heute macht sich das bezahlt – ökonomisch und ökologisch“, so Rauch.

Bernhard Zangerl (CEO) und Werner Elender (COO), Bachmann electronic GmbH

„Hidden Champion trifft auf Innovationstreiber – Wer beim heutigen Besuch von Vizekanzler Kogler und den Landesräten Wiesflecker und Rauch im Firmensitz bei Bachmann electronic in Feldkirch welche Rolle einnimmt ist offen. Eines ist jedoch sicher, sowohl die politische Entwicklung der Grünen wie auch die positive Firmenentwicklung von Bachmann electronic belegen, dass Erfolg nur durch ganzheitliche Denkweise entsteht – insbesondere in COVID-Zeiten und globalen Marktverkettungen.

Bei genauer Betrachtung sind beide Seiten schon längst aus dem Schatten eines „Hidden Champions“ entwichen. Sie stehen nicht nur in Punkto Klimawandel und sozialer Verantwortung als „Innovationstreiber“ im Rampenlicht, sondern verstehen Wirtschaft und Globalisierung als notwendige Grundlage für wirtschaftliche Stabilität. In diesem Sinne freut es uns besonders, dass sich diese Politik nicht nur mit Erfolgsunternehmen schmückt, sondern sich auch für die Belange dieser Unternehmen interessiert und nachhaltig, belastbare Lösungen sucht.“

Ernst Bertsch, Geschäftsführer DOMA Solartechnik GmbH

„Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien ist ein zentrales Thema der Regierung. Solarwärme und Photovoltaik sind ganz wesentliche Bausteine für diese Energiezukunft. Im Gespräch mit Herrn Vizekanzler Werner Kogler und Landesrat Johannes Rauch bedankte ich mich für die Unterstützung der Solarenergie auf Landes- und Bundesebene. Ohne diese Unterstützung wäre die sehr erfolgreiche Entwicklung der österreichischen Solarbranche nicht möglich gewesen.

Der Gedankenaustausch mit Herrn Vizekanzler Werner Kogler und Landesrat Johannes Rauch war für das Team in Satteins sehr motivierend und machte auch wieder bewusst, wie viel wir schon erreicht haben – aber auch, wieviel Arbeit noch vor uns liegt.“

Fotos der Betriebsbesuche finden Sie hier zum Download: https://vorarlberg.gruene.at/themen/energie/vizekanzler-beeindruckt-von-energietechnologie-aus-vorarlberg

