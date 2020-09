Die Rückkehr einer Legende

Dampflokomotive der Superlative im Technischen Museum Wien

Wien (OTS) - Am 17. September 2020 ist es soweit: Das Technische Museum Wien präsentiert nach aufwändiger Restaurierung ein besonders eindrucksvolles Exponat seiner Eisenbahnsammlung: die Lok 12.10. Sie ist die größte, schwerste, stärkste und schnellste Dampflokomotive, die jemals in Österreich gebaut wurde. Neben dem imposanten Original erweckt eine interaktive Videoinstallation diese Legende der österreichischen Eisenbahngeschichte zu neuem Leben.

Die 1936 in Floridsdorf erbaute und fast 23 Meter lange Dampflok 12.10 bringt es zusammen mit dem Tender auf ein Gesamtgewicht von 138 Tonnen, was sie zum schwersten Exponat der Museumssammlung macht. Rekordverdächtig, zumindest für die damalige Zeit, ist auch ihre Maximalgeschwindigkeit von 154 km/h. Zwischen 1932 und 1936 entstanden in der Baureihe 214 insgesamt dreizehn Lokomotiven, von denen nur die ausgestellte Nummer 10 erhalten geblieben ist.

Aufwändige Logistik und Restaurierung

Für den Transport und die Restaurierung des Stahlkolosses mussten viele organisatorische und logistische Herausforderungen gemeistert werden. Um die Lok fachgemäß restaurieren zu können, wurden neben vielen Kleinteilen auch die tonnenschweren Achsen ausgebaut. Der Tender und die Achsen kamen zuerst ins Haus und warteten auf dem Ausstellungsgleis auf die Lokomotive. Der „nur mehr“ achtzig Tonnen schwere Rest konnte mit einem Autokran abgeladen und auf Schwerlastrollen millimetergenau durch die Museumseinfahrt bewegt werden.

Interaktive Videoinstallation

Ein Highlight der Neuaufstellung ist eine Projektion der Dampflok im Maßstab 1:1, die auf 90 Quadratmetern ein Blick ins Innere der Lok möglich macht und den Aufbau sowie die Funktion einzelner Bereiche erläutert.

Dialog mit aktuellen Fragestellungen

Gemäß der neuen Leitlinie des Technischen Museums Wien setzt sich die Sonderschau auch mit aktuellen Fragestellungen rund um das Thema Nachhaltigkeit auseinander. So wird beispielsweise aufgezeigt, dass die Dampflok 12.10 aus den 30er-Jahren auf der Strecke Wien-Salzburg einen geringeren CO2-Ausstoß pro Kopf produzierte als heutige Flugzeuge.

Vermittlungsprogramm

Damit sich Interessierte selbst ein Bild von diesem außergewöhnlichen Projekt machen können, bietet das Technische Museum Wien spezielle Familien- und KuratorInnen-Führungen an.

Website:

www.tmw.at/sonderschau/die-12-10-eine-dampflokomotive-der-superlative

Pressepräsentation mit exklusiven Zugang zum Führerstand

Datum: 17.09.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Technisches Museum Wien

Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Technisches Museum Wien

Madeleine Pillwatsch

++43 1/899 98-1200

presse @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse