NEOS: Ende des Kickl-Erlasses ist großer Erfolg auf dem Weg zur Gleichberechtigung von intergeschlechtlichen Personen

Yannick Shetty: “NEOS wirkt: Nach diesem Teilerfolg kämpfen wir weiter für die Rechte der LGBTIQ-Community.“

Wien (OTS) - „Der schikanöse Kickl-Erlass, der bisher den dritten Geschlechtseintrag verhindert hat, ist endlich Geschichte. Das ist ein wichtiger Teilerfolg und Schritt am Weg zur Gleichberechtigung und Anerkennung für intergeschlechtliche Personen“, freut sich NEOS-LGBTIQ-Sprecher Yannick Shetty. „Durch die offizielle Anerkennung von intergeschlechtlichen Personen können wir Diskriminierung besser bekämpfen, die medizinische Betreuung verbessern, Aufklärungsarbeit für Eltern leisten und in weiterer Folge unnötige Eingriffe bei Kindern, die oft lebenslange psychische und medizinische Folge mit sich ziehen, verhindern. Der Druck aus der Opposition hat also gewirkt: Gemeinsam mit NGO’s konnten wir gegen den Willen der ÖVP einen echten Fortschritt durchsetzen.“

„Unsere Arbeit ist damit aber noch lange nicht zu Ende, sowohl beim Kampf für Gleichstellung von intergeschlechtlichen Personen als auch in vielen anderen Bereichen, die die LGBTIQ-Community betreffen. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen und Druck auf die Regierungsparteien ausüben, damit unnötige geschlechtsangleichende Operationen an Kindern genauso wie Konversions- bzw. „Umpolungstherapien“ an Minderjährigen endlich auch in Österreich verboten werden.“





