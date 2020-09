Leichtfried: ÖVP will Arbeitslosengeld kürzen – Anschlag auf hunderttausende Betroffene der Corona-Krise

SPÖ-Antrag bei Sondersitzung auf Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent

Wien (OTS/SK) - Fassungslos ist der stv. SPÖ-Klubobmann über den „politischen Anschlag der ÖVP auf hunderttausende Menschen, die aufgrund von Corona und dem schlechten Krisenmanagement der Regierung ihren Job verloren haben oder noch verlieren werden“. Die durchschnittliche Verweildauer in der Arbeitslosigkeit betrage bereits fünf Monate – nach den Plänen von Kurz-Intimus, Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer würde das bedeuten, dass vielen Jobsuchenden das Arbeitslosengeld schon nach drei Monaten gekürzt wird; wobei sie ohnehin auf 55 Prozent des Letztgehalts zurückgefallen sind. ****

„Anstatt die Menschen in der Krise mehr zu unterstützen und das Arbeitslosengeld zu erhöhen, wie wir fordern, will die ÖVP-Wirtschaft nun offenbar die Krise nutzen, um den Sozialstaat zu demontieren – obwohl tausende Unternehmen gerade mit Milliarden an Steuergeld der ArbeitnehmerInnen gerettet wurden“, so Leichtfried.

„Der Vorschlag der Wirtschaftskammer unterstellt, dass die fast hunderttausend Menschen, die in den letzten Monaten zusätzlich arbeitslos geworden sind, nicht arbeitswillig wären – eine unglaubliche Frechheit gegenüber den Betroffenen“, ist Leichtfried empört. Für viele Menschen sei es ohnehin schwer, wie sie Mieten, Kreditraten, Lebensunterhalt mit einem Arbeitslosengeld von 55 Prozent des Letztgehalts finanzieren sollen. Zudem sei eine Kürzung des Arbeitslosengeldes auch volkswirtschaftlich völliger Unsinn, weil in diesem Einkommensbereich jeder Euro in den Konsum geht. „Für uns ist klar: Es muss endlich eine Erhöhung auf 70 Prozent des Letztgehalts geben. Das wird auch eine zentrale Forderung bei der Sondersitzung am Montag sein“, so Leichtfried. (Schluss) ah/ls

