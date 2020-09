AVISO – Pressekonferenz: Welche gesundheitlichen Folgen hat der hohe Bodenverbrauch in Österreich?

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter präsentiert Analyse zu Auswirkungen des Bodenverbrauchs auf die Gesundheit – Pressekonferenz am 14.9. mit WWF-Programmleiterin Hanna Simons

Wien, 10. September 2020. (OTS) - In Österreich werden jeden Tag durchschnittlich 13 Hektar an Grünfläche verbaut, was weit über allen Nachhaltigkeitszielen liegt. Anlässlich dessen präsentiert der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter am Montag, 14. September, eine neue Analyse zu den „Auswirkungen des Bodenverbrauchs auf die menschliche Gesundheit“. Der von der Umweltschutzorganisation WWF Österreich beauftragte Bericht eines umweltmedizinischen Teams untersucht die negativen Folgen der Bodenversiegelung. WWF-Programmleiterin Hanna Simons wird gemeinsam mit Hans-Peter Hutter darlegen, welche Maßnahmen und Strategien zum besseren Schutz der Umwelt und der Menschen notwendig sind.

Wann: Montag, 14. September 2020, 9.30 Uhr

Wo: IG Architektur, Gumpendorfer Straße 63B / Ecke Kopernikusgasse, 1060 Wien

Ihre Gesprächspartner*innen bei der Pressekonferenz:

Mag.a Hanna Simons, Programmleiterin, WWF Österreich

Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, ÄGU - ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt; Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin Medizinische Universität Wien

Vor Ort wird auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wertgelegt.



