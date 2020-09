#23Bezirke1Stadt – Die Wien-Wahl 2020 auf W24

Wien (OTS) - Am 11. Oktober wählt Wien einen neuen Gemeinderat und neue Bezirksvertretungen. W24 berichtet täglich um 18:30 Uhr, im Rahmen von „24 Stunden Wien“ und einer umfassenden Sondersendung am Wahltag.

„Wien stellt die Weichen für die politische Zukunft mitten in der immer noch andauernden Corona-Krise. Für die wahlwerbenden Parteien und die Medien, die über die Landtagswahl intensiv berichten, eine noch nie dagewesene Situation. Die W24-Redaktion zeigt unter diesen Umständen wie gewohnt unter #23Bezirke1Stadt alles Wissenswerte rund um die Wiener Landtags- und Bezirksvertretungswahlen 2020“, sagt W24-Chefredakteur Hannes Huss.

#23 Bezirke1Stadt

Im Zuge der Wien-Wahl nimmt W24 die 23 Wiener Gemeindebezirke unter die Lupe: vom hippen Schottenfeld bis zur Donauinsel in Kaisermühlen lotet die Redaktion aus, was in den letzten Jahren vor Ort geschehen ist und widmet jedem Bezirk sein eigenes „Bezirksportrait“.

Die Wahl im Detail - Wien kann man wählen

Welchen Einfluss hat Covid-19 auf die bevorstehende Wien-Wahl und inwiefern wird die Corona-Krise die Beteiligung der Briefwahl bestimmen? Diesen Fragen widmet sich W24 in den kommenden Wochen. Außerdem begleitet die Redaktion den Wiener-Parteinachwuchs beim Wahlkampf quer durch die Stadt.

Stadtgespräche mit Gerhard Koller

Gerhard Koller spricht im September jeden Sonntag um 20:00 Uhr im „Stadtgespräch“ mit allen Spitzenkandidat*innen der im Gemeinderat vertretenen Parteien, über die Wien-Wahl am 11. Oktober 2020.

Zwei Jahre Stadtregierung Rot-Grün

Chefredakteur Hannes Huss und Andreas Liberda analysieren im Rahmen von „24 Stunden Wien“ die ersten beiden Jahre der Wiener Stadtregierung unter Bürgermeister Michael Ludwig und Birgit Hebein.

Im Falter: Der TV-Podcast rund um die Wiener Gemeinderatswahlen

Der wöchentliche TV-Podcast aus der FALTER-Redaktion: Raimund Löw begleitet und analysiert donnerstags um 19:00 Uhr mit den Falter Kolleg*innen den Wahlkampf und diskutiert die Visionen und Vorschläge der wahlwerbenden Parteien.

„24 Stunden Wien“: Montag bis Freitag um 20:30 Uhr auf W24 und w24.at.

„Im Falter“: Donnerstag um 19:00 Uhr auf W24 und w24.at.

„Stadtgespräch mit Gerhard Koller“: Sonntag um 20:00 Uhr auf W24 und w24.at.

„Der Wahlsonntag“ am 11. Oktober von 14:00 bis 22:00 Uhr, ab 17:30 Uhr im Rahmen einer live-Sondersendung auf W24 und w24.at.

