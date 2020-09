SODOM VIENNA im Rahmen der WIENWOCHE 2020

Manifestation und Demonstration im Rahmen des Wiener Wahlkampfs und der WIENWOCHE

Wien (OTS) -

Sodom Vienna Favoriten denkt das Rote Wien Queer!

Für eine perverse Stadt der Regenbogenliebe, feministisch und weltoffen! Schluss mit rechter, nationalistischer und homophober Hetze. Kein Platz dem Rassismus, Faschismus und Sexismus.



„Mit Kollektiven wie Omas gegen Rechts, Afro Rainbow Austria, Queerbase, LGBTIQ Tekosin, und Künstler*innen wie Hiphop Artist Xéna N.C., der Daihatsu Rooftop Gallery und viele anderen Aktivist*innen nehmen wir im Vorfeld der Wiener Wahlen 2020 den Viktor-Adler-Markt mit vielen roten Outfits und Regenbogenfarben ein!“

12.September 15h Viktor Adlermarkt, 16h kurzer Marsch zum Reumannplatz Abschlusskundgebung.

„Der Viktor Adler Markt wurde 1919 nach dem Arzt und sozialdemokratischen Vorkämpfer der Arbeiter*innenbewegung des rotes Wien benannt. Das Rote Wien der 1920er Jahre, so auch Jakob Reumann, standen für eine Utopie, die Wohnbaupolitik, Frauenemanzipation, Bildungs- und Gesundheitspolitik revolutionierte. In Anlehnung an den Film „Sodom und Gomorrha“, der 1922 unter Einbeziehung tausender Statist*innen im Arbeiterbezirk Favoriten gedreht wurde, lädt SODOM VIENNA dazu ein, gemeinsam ein lustvolles Queering unserer Stadt zu feiern“, so das Organisationsteam der künstlerisch-politischen Aktion.



Dresscode: Rot und Schwarz, Regenbogenfahnen und bitte mit Mund-Nasenschutz Maske! Wir wollen im solidarischen Corona Abstand demonstrieren und aufeinander aufpassen!



100 Years Red Vienna – Red Pinks burn for Love and Solidarity!

Solidarität mit dem EKH und den vielen linken Initiativen in Favoriten!

Heimat ist der Tod, mein Arsch ist offen rot. Wahlrecht für alle Menschen die in Wien wohnen!



SODOM VIENNA – VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER BEWEGUNGSFREIHEIT (gefördert von der MA7-Kultur); IN COOPERATION WITH WIENWOCHE

http://www.wienwoche.org/en/1087/sodom_vienna

https://www.facebook.com/sodomvienna

https://www.instagram.com/sodomvienna/



Rückfragen & Kontakt:

WIENWOCHE

apomat* büro für kommunikation GmbH

Mahnaz Tischeh, Festivalkommunikation

+436991190 22 57

presse @ wienwoche.org

http://www.wienwoche.org