ÖAAB-Zarits: Verdienst neben des Studiums wird mit Anhebung der Zuverdienstgrenze nun erleichtert

Mit der Anhebung der Zuverdienstgrenze von 10.000 auf 15.000 Euro wird eine langjährige ÖAAB-Forderung umgesetzt

Wien (OTS) - „Weiterstudieren ist in der Corona-Krise schwierig, dass viele Studentinnen und Studenten die Not zur Tugend gemacht haben, und sich einen Job gesucht haben, darf nun nicht zu eine Wegfall der Familienbeihilfe führen. Daher kommt die Erhöhung der Zuverdienstgrenze von 10.000 auf 15.000 Euro zur richtigen Zeit und ganz nebenbei wird eine langjährige Forderung des ÖAAB umgesetzt“, zeigt sich ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits erfreut.



„Diese Maßnahme verschafft mehr Flexibilität bei der Zuverdienstmöglichkeit, ohne dass Einbußen bei der Familienbeihilfe befürchtet werden müssen. Bis jetzt durften 10.000 Euro brutto an zu versteuerndem Einkommen pro Kalenderjahr dazu verdient werden. Ab nun dürfen es 15.000 Euro sein. Und besonders erfreulich dabei ist, dass von dieser Maßnahme nicht nur Studierende profitieren, sondern auch andere Volljährige, die sich in Berufsausbildung befinden, sowie Personen mit erheblichen Behinderungen, solange sie noch Familienbeihilfe beziehen“, so Zarits abschließend.





