Rotes Kreuz zum Welttag der Ersten Hilfe: Wiederbelebung während der Pandemie

Wien (OTS) - Am Samstag ist Welttag der Ersten Hilfe. Wüssten Sie, was zu tun ist, wenn ein Familienmitglied plötzlich einen Atem-Kreislauf-Stillstand hat? Dieses Schicksal trifft jedes Jahr 10.000 Menschen in Österreich außerhalb eines Krankenhauses. Dann entscheidet jede Minute. „Erste Hilfe rettet Leben“, sagt Rotkreuz-Chefarzt Dr. Wolfgang Schreiber. „Rufen Sie 144. Drücken Sie schnell und kräftig auf den Brustkorb bis die Rettung eintrifft. Verwenden Sie einen Defi, wenn vorhanden.“

Wiederbelebungssongs: Der Rhythmus der Leben rettet

Nicht nur in der Musik, auch in der Ersten Hilfe zählt dabei das Taktgefühl. „Um bei der Herzdruckmassage im Rhythmus zu bleiben, können Ersthelferinnen und Ersthelfer an den Radetzkymarsch oder Staying Alive denken“, sagt Dr. Schreiber. Unter #JETZTERSTEHILFE hat das Rote Kreuz daher auf Spotify eine Playlist mit beliebten Reanimationssongs erstellt. Unter jetzt.erstehilfe.at können Interessierte ab Samstag ein Erste-Hilfe-Training absolvieren. Ermöglicht wird diese Aktion durch den langjährigen Sponsor Hansaplast.

Erste Hilfe auch zu Coronazeiten weiter Pflicht

Durch Corona gibt es auch in der Ersten Hilfe Änderungen, diese bleibt aber trotz der Pandemie weiter Pflicht. „Wenn Sie die Person nicht kennen, verzichten Sie auf die Beatmung bei der Wiederbelebung. Führen Sie ohne Pause die Herzdruckmassage durch“, sagt Dr. Schreiber. Das Rote Kreuz rät zudem einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Einmalhandschuhe zu verwenden, wenn diese griffbreit sind.

Erste-Hilfe-Kurse finden unter Sicherheitsauflagen wieder statt. Im Vorjahr besuchten mehr als 200.000 Personen einen Erste-Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz.

„Erste Hilfe ist einfach. Das einzige, das man falsch machen kann, ist nichts zu tun“, so Rotkreuz-Chefarzt Dr. Schreiber.

