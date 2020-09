AVISO: Pressekonferenz und Startschuss „Black Voices Volksbegehren“

Wien (OTS) - Wir sind ein Zusammenschluss aus People of Colour und starten das Black Voices Volksbegehren, um die strukturelle und sozioökonomische Situation für diese Personengruppe in Österreich zu verbessern. Dazu fordern wir Maßnahmen in den Bereichen Repräsentation und Öffentlichkeit, Bildung, Arbeitsmarkt, Flucht und Migration, Gesundheit sowie Polizei.



Der Startschuss und die Pressekonferenz findet am 16. September 2020 in der Brunnenpassage (Brunnengasse 71, 1160 Wien) um 10 Uhr statt, zu der Sie herzlich eingeladen sind.



Hard Facts:

Datum: 16. September 2020

Ort: Brunnenpassage, Brunnengasse 71

Zeit: 10 Uhr



Aufgrund der aktuellen Situation rund um Covid-19 bitten wir Sie vorab um eine Anmeldung unter folgendem Link: www.bit.ly/BlackVoicesPK



Wir freuen uns über Ihr Kommen!

Team des Black Voices Volksbegehrens

