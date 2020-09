Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Oktober 2020

Wo tut sich was in Wien? Nähere Infos auf einkaufsstrassen.at

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

01.10. - 29.10. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Jeden Donnerstag bietet der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz erlesene Köstlichkeiten. Feinspitze finden hier Schmankerln und Delikatessen aus der Region und ganz Europa. Der Spezialitätenmarkt findet jeden Donnerstag von 8 bis 19 Uhr statt.

7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

09.10. - 10.10. Der Markt in der Neubaugasse – eine Wiener Institution

Zwei Kilometer entlang der Neubaugasse und in ihren Nebengassen machen an diesem Wochenende zwischen 8.30 und 19 Uhr rund 320 Aussteller Lust aufs Entdecken: alte Schätze, neue Schnäppchen und Kulinarisches für jeden Geschmack – das ist der Markt in der Neubaugasse, einer der größten Märkte Österreichs. Dass der Markt in der Neubaugasse weitaus mehr als ein Paradies zum Stöbern ist, zeigt sich auch in einem immer wechselnden Rahmenprogramm. Ob Musik, Flashmob, Fashionshow oder das Sicherheitsberatungsteam der Polizei, das mit Einsatzwagen und Motorrad vor Ort ist – bei diesem Highlight in der Neubaugasse gibt es viel zu sehen. Auch der Kinderflohmarkt in der Richtergasse ist zur liebgewonnenen Tradition geworden und für Kulinarik ist ebenfalls gesorgt.

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

02.10. - 30.10. Lerchenfelder Bauernmarkt

Besucht den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse). Termine im Oktober:

02.10.2020

09.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

30.10.2020

03.10. Lerchenfelder Privatflohmarkt

Am Samstag, 3. Oktober, 9-16 Uhr, gibt es eine Neuauflage des erfolgreichen Privatflohmarkts der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße am Ceija-Stojka-Platz vor der Altlerchenfelder Kirche. Hier findet ihr Antiquitäten genauso wie Hausrat, Bücher, Kleidung, Vintage uvm. Standler, lokale Unternehmen sowie Privatpersonen aus dem 7. und 8. Bezirk sorgen für eine tolle Mischung aus hochwertigem, lustigem und natürlich auch kitschigem Trödel. Ab 9 Uhr habt ihr auch die Gelegenheit auf ein stärkendes Flohmarktfrühstück im "Cafe Augenblick" in der Schottenfeldgasse 92 (direkt beim Platz). Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt. Anmeldungen und Informationen zum Flohmarkt unter office@lerchenfelderstrasse.at

04.10. Erster Lerchenfelder Michaelikirtag

Am Sonntag, 4. Oktober, findet von 9 bis 19 Uhr der erste Lerchenfelder Michaelikirtag vor der Altlerchenfelder Kirche am Ceija-Stojka-Platz statt - außer bei Schlechtwetter. Am Programm stehen Feldmesse, Frühschoppen mit Blasmusik, musikalische Unterhaltung mit der Original Münchner Oktoberfestband "Die Birkdobler", Grillhendl, Verkaufsstände, Action für die Kinder (Hupfburg, Eisenbahn, Werkstatt Natur, uvm.) sowie eine Tombola mit Preisen der Kaufleute Josefstadt und Neubau. Der Tombolaerlös dient der Freskenrenovierung der Pfarrkirche Altlerchenfeld.

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

01.10. - 29.10. Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten euch regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an! Seit heuer neu: Lieferservice telefonisch unter +43 681 81 22 17 51. Schlendert über den hübschen Platz und nutzt das breit gefächerte Angebot. Termine im Oktober:

01.10.2020

08.10.2020

15.10.2020

22.10.2020

29.10.2020

12. Bezirk

Einkauf in Meidling

16.10. - 17.10. Herbstmarkt in Meidling

Die Straßenmärkte auf der Meidlinger Hauptstraße haben lange Tradition. Üblicherweise finden sie vier Mal im Jahr statt. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation kann der Verein "Einkauf in Meidling" heuer nur zwei Märkte - im September und Oktober - veranstalten. Die Geschäftsleute der Meidlinger Hauptstraße haben es sich zum Ziel gesetzt, diesen Herbstmarkt besonders abwechslungsreich zu gestalten. Neben Mode, Elektro- und Elektronikartikeln, Blumen, Haushalts- und Spielwaren soll es ein erweitertes Angebot an kulinarischen Schmankerln geben. Und: Für eine Pause ist in den vielen Gastronomiebetrieben der Meidlinger Hauptstraße (viele mit Schanigarten) immer Zeit.

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

07.10. - 28.10. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten. Termine im Oktober:

07.10.2020

14.10.2020

21.10.2020

28.10.2020

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.10. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kundinnen und Kunden: Ab 20. im 20. bekommt ihr in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu eurem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

02.10. - 30.10. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8 bis 12.30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

02.10. und 16.10. sowie am 30.10. Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

09.10. und am 23.10. Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

23. Bezirk

Geschäftsleute von Mauer

01.10. - 03.10. GenussTage in Mauer – GenussVielfalt für die ganze Familie

Genießen mit Abstand, Verantwortung und Respekt ist das heurige Motto der GenussTage in Mauer am ersten Oktober-Wochenende. An mehr als zehn GenussStationen können die Besucher am Donnerstag und Freitag, 14-19 Uhr, und Samstag 9.30-12 Uhr, weiträumig um den Maurer Hauptplatz Genuss- und Produktvielfalt erleben und kennenlernen - vom kulinarischen Genuss heimischer GenussExperten über MusikGenuss, KunstGenuss, LeseGenuss bis zur Kochbuchpräsentation und GenussBehandlungen. Der Eintritt ist frei - Verkostungsportionen gibt's ab 1 Euro. Aus einer Abendveranstaltung wurden drei GenussTage. Das ganze Programm ist auf www.einkaufen-in-mauer.at und auf www.facebook.com/EinkaufeninMauer zu finden.

