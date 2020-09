SPÖ Währing: Gutscheinaktion „Achtzehn für den 18ten“ wird aufgestockt

Absage des Währinger Straßenfestes trifft Währings Unternehmen hart. SPÖ Währing unterstützt Unternehmen mit dem Kauf weiterer Gutscheine und sichert damit Arbeitsplätze.

Wien (OTS/SPW) - Das Währinger Straßenfest, der umsatzstärkste Tag für Währinger Unternehmen, musste dieses Jahr coronabedingt abgesagt werden. „Aufgrund der Absage haben wir uns entschlossen, unsere Gutscheinaktion ‚Achtzehn für den 18ten’ um 50 Gutscheine auf 150 aufzustocken, um weitere Unternehmen zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern“, erklärt Michael Trinko, Spitzenkandidat der SPÖ Währing für den Bezirksvorsteher.

Bei der Gutscheinaktion „Achtzehn für den 18ten“ kauft die SPÖ Gutscheine im Wert von je 18 Euro von Unternehmen im Bezirk und verlost die Gutscheine anschließend an Währingerinnen und Währinger. „Es ist ein kleiner Beitrag, mit dem wir Währings Selbstständige und Kleinunternehmer*innen unterstützen wollen. Den Währinger*innen machen wir mit einem 18-Euro-Gutschein ebenfalls eine Freude“, erklärt Trinko die Initiative.

Die SPÖ Währing bringe so Unternehmer*innen und Bewohner*innen zusammen, die sonst vielleicht nie in Kontakt gekommen wären. „Mit der Kampagne ‚Achtzehn für den 18ten’ machen wir auf das gute lokale Angebot in Währing aufmerksam und stärken unsere Geschäftsstraßen. Es ist eine gute Gelegenheit, einmal neue Geschäfte oder Dienstleistungen auszuprobieren“, so Trinko.

SPÖ Währing spendet an den Organisator des Währinger Straßenfestes.

„Aber auch den Währinger Wirtschaftsverein, der das Straßenfest organisiert, werden wir mit einer Spende unterstützen“, so Andreas Höferl, Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Währing und Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl. „Wir bedanken uns bei Michael Richter (ÖVP), dem Obmann des Währinger Wirtschaftsvereins, der alles daran gesetzt hat, das Straßenfest trotz Corona stattfinden zu lassen. Wir freuen uns, mit unserer Spende einen Beitrag für Währings Wirtschaft leisten zu können“, so Höferl und Trinko abschließend.

Informationen zur Gutscheinaktion „Achtzehn für den 18ten“

Wie kann ich als Unternehmen mitmachen?

Bezirksspitzenkandidat Michael Trinko und sein Team kommen persönlich in die Betriebe, um die Gutscheine zu kaufen. Unternehmer*innen, die an der Aktion teilnehmen oder Währinger*innen, die Vorschläge einbringen wollen, sind eingeladen, sich an die SPÖ Währing zu wenden.

Wie kann ich beim Gewinnspiel mitmachen?

Um bei der Verlosung mitzumachen, genügt ein E-Mail an die SPÖ Währing (wien.waehring @ spoe.at), das Formular auf der Website auszufüllen (www.waehring.spoe.wien), eine persönliche Nachricht auf Facebook (SPÖ Währing), ein Brief oder eine Postkarte mit dem Betreff „Zusammen sind wir Währing“ an die SPÖ Währing (1180 Wien, Gentzgasse 62). Bis zum 11. Oktober werden die restlichen Gutscheine bei verschiedenen Aktionen bzw. Veranstaltungen der SPÖ Währing verlost.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien