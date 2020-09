Abrahamczik/Vögel: SPÖ Neubau fordert mehr kostenlose Ganztagsschulen im Bezirk

Neubau unter den Bezirken mit den niedrigsten Bezirks-Bildungsbudgets – SPÖ fordert mehr Investitionen in Schulen und Freizeitangebote für Schüler*innen

Wien (OTS/SPW) - „Wir fordern, dass die Volks- und Mittelschule Neustiftgasse als Wiener Gratis-Ganztagsschule eingerichtet wird. Die Schule ohne Rucksack ist für die Kinder am besten und für die Eltern seit diesem Herbst kostenlos. In Neubau gibt es bisher erst nur eine ganztägige Volksschule. In unserem Bezirk gibt es viele Eltern und Alleinerzieher*innen, die sich die Kosten von Nachmittagsbetreuung und Nachhilfe nicht oder nur sehr schwer leisten können“, erklärten Gemeinderätin Nina Abrahamczik und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Gallus Vögel. Die Wiener Gantagsschule inkludiert Mittagessen und Nachmittagsbetreuung. Eltern ersparen sich damit 180 Euro pro Monat pro Kind.

„Unser Bezirk investiert im Vergleich zu allen Bezirken Wiens verhältnismäßig sehr wenig für Bildung. Dafür beläuft sich das Neubauer Bezirksbudget für Öffentlichkeitsarbeit auf das fünffache des Wiener Durchschnitts im Vergleich der Ausgaben pro Bezirksbewohner*in. Wir finden: Die Bildung unserer Kinder ist uns mehr Wert! Auch das zweite Schulsanierungspaket für unsere Schulen hat der Bezirksvorsteher nicht in Anspruch genommen. Wir sind der einzige Bezirk Wiens, der diese dringend notwendige Schulsanierungs-Förderung für die Bezirke, mit 90% zentralem Förderanteil, nicht nutzt“, betonten Abrahamczik und Vögel.

Schüler*innen berichteten zum Beispiel beim Neubauer Kinderparlament „Ich mach mit in Neubau“ oder der Werkstadt Junges Wien, dass sie keine Aufenthaltsmöglichkeiten zu Mittag haben, wenn sie auf den Nachmittagsunterricht warten müssen. Neubau braucht eine ganztägig verschränkte Neue Mittelschule. Die Volksschule und Neue Mittelschule Neustiftgasse werden bereits jetzt als offene Schulen mit Mittagessen und Nachmittagsbetreuung geführt, und hätten die baulichen Voraussetzungen.

„Als Alleinerzieherin tue ich mir immer wieder sehr schwer, meinem Kind das bieten zu können, was es sich wünscht und auch braucht. Ich kann mir das schlichtweg nicht immer leisten. Mein Kind geht in der Neustiftgasse zur Schule. Vielen Familien der Mitschüler*innen meines Kindes geht es da genau gleich. Ich wünsche mir dieses Angebot und diese Entlastung für diesen Neubauer Schulstandort. Das wäre eine große Hilfe“, sagte Bezirksbewohnerin Nicole A.

„Wir wollen, dass sich der Bezirk endlich für mehr kostenlose Ganztagsschulen stark macht und auch in Bildung investiert“, kommentierte Vögel. Die SPÖ Neubau bringt daher in der Bezirksvertretungssitzung am 10. September einen Antrag ein, der mehr verschränkte Ganztagsschulen in Neubau fordert. Grundsätzlich fordert die SPÖ einen stärkeren Fokus auf Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche im Bezirk Neubau.

