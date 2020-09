Alfa Romeo Spider V6: Ex-Cabrio von Tormann-Legende Michael Konsel auf willhaben angeboten

Wiener Neustadt-Land (OTS) - Auf Alfa Romeo-Fans wartet derzeit ein ganz besonderes Exemplar im Auto & Motor-Bereich von willhaben: Das formschöne Cabrio mit 192 PS und dem legendären "Busso" V6 erhielt seine Erstzulassung im Jahr 1997 – zu dieser Zeit feierte sein Vorbesitzer Michael Konsel beim AS Roma gerade einen weiteren Karriere-Frühling. Die fußballbegeisterten Italiener wählten den “Pantera” - wie Konsel einst genannt wurde - zum besten Tormann der Serie A. Auch Konsel schätzte Italien, den Ruhm, die Spiele und natürlich ganz besonders seinen Wagen: „Was Leidenschaft für mich bedeutet? Herzklopfen bis zum Hals. Und ein Geheimnis, das man nie ganz ergründen kann. Eben Alfa Romeo“, schwärmt er auf einem ihm und seinem Alfa gewidmeten Poster, das es als Kult-Souvenir zum Wagen mit rund 135.000 km Laufleistung dazu gibt. Der Verkäufer aus Wiesmath, Niederösterreich, möchte für das Cabrio rund 7.000 €.

Auffälliges Gefährt

Lange “Schnauze”, schöne Form, V6-Vorderrad-Antrieb. Mit beigen Sportsitzen, oftmals auch bei offenem Verdeck, so kutschierte Michael Konsel seinen Alfa. Vor seiner Karriere in Italien spielte er zwölf Jahre lang für Rapid Wien in 395 Meisterschaftsspielen, wurde dreimal österreichischer Meister und ebenso oft Cupsieger. Von Fans geliebt und Gegnern respektiert, brachten ihm vor allem seine Beweglichkeit und flinken Paraden schon in Österreich den inoffiziellen Titel „Der Panther von Hütteldorf“ ein. Für die heimische Nationalmannschaft absolvierte er 43 Länderspiele und war auch bei den Weltmeisterschafts-Endrunden in Italien (1990) und in Frankreich (1998) dabei.

Neben dem Cabrio von Michael Konsel sind auf willhaben derzeit mehr als 1.200 Alfa Romeo-Modelle zu finden.



>>> Link zur Anzeige

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com