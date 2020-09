Neue Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie

Einblicke in innovative State-of-the-Art-Bildgebung

Wr. Neudorf (OTS) - Das Gesundheitswesen und die Radiologie befinden sich in einem extremen Wandel. Speziell in der bildgebenden Diagnostik ermöglichen neue Systeme, Technologien und künstliche Intelligenz (KI) eine schnellere und sichere Patientenversorgung bei gleichzeitiger Minimierung der Nebenwirkungen. Im Rahmen dieser Vorstellung haben Sie die Möglichkeit, sich über Trends und Entwicklungen in der Radiologie zu informieren und im Gespräch mit Herrn Dr. Christian Frisch zu erfahren, welche Vorteile und neue Diagnosemöglichkeiten diese Investitionen für die PatientInnen mit sich bringen.

Bei der Präsentation erfahren Sie außerdem,

wie der der neue High-End 3 Tesla Magnetresonanztomograph Vantage Galan mit

kontrastmittelfreien Angiographien die Patientensicherheit erhöht,

der patentierten Pianissimo™-Technologie den Geräuschpegel senkt und so

den Komfort für PatientInnen erhöht und



welche Verbesserungen die neueste Generation an Computertomographen

Aquilion ONE Genesis für ÄrztInnen und PatientInnen mit sich bringt.

Ihre Gesprächspartner sind in alphabetischer Reihenfolge:

Dr. Christian Frisch, Facharzt für Radiologie, MRT & CT Institut Knittelfeld

MRT & CT Institut Knittelfeld Andreas Pangratz, MBA, Geschäftsführer, Canon Medical Systems Gesellschaft m.b.H

Pressegespräch: Neue Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie

Anmeldung: office @ drfrisch.at



Datum: 17.09.2020, 16:00 - 17:00 Uhr

Ort: MRT und CT Institut Dr. Christian Frisch

Gaaler Straße 2a, 8720 Knittelfeld, Österreich

Url: https://www.roentgen-frisch.at/

Neue Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie Einblicke in innovative State-of-the-Art-Bildgebung Weitere Informationen

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Schmatz

Canon Medical Systems

T: +43 664 405 68 95

E: alexandra.schmatz @ eu.medical.canon

W: https://at.medical.canon/



Mag. Eva Ranegger

MRT & CT Institut Dr. Frisch

T: +43 3512 843 43

E: office @ drfrisch.at

W: https://www.roentgen-frisch.at/