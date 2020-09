AVISO – Morgen, Donnerstag, 14 Uhr: Genetiker Josef Penninger Gast in den „Zeit.Gesprächen mit Gerhard Schmid“

Blog der SPÖ-Bundesbildungsorganisation wartet mit nächstem Highlight auf – Reinschauen auf www.facebook.com/zeit.gespraeche.gerhard.schmid

Wien (OTS/SK) - „Zeit.Gespräche mit Gerhard Schmid“, das neue Kommunikationsformat der SPÖ-Bundesbildungsorganisation, wartet auf www.facebook.com/zeit.gespraeche.gerhard.schmid Woche für Woche mit hoch interessanten Gesprächen mit Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft auf. Nach viel beachteten Gesprächen u.a. mit Altkanzler Franz Vranitzky, Journalist Hugo Portisch, Klima-Aktivistin Lena Schilling oder der Schauspielerin Erika Pluhar folgt nun das nächste Highlight. Und zwar ein Gespräch mit Josef Penninger, einem der weltweit führenden Genetiker. Das Gespräch ist morgen, Donnerstag, 10. September 2020, ab 14 Uhr auf www.facebook.com/zeit.gespraeche.gerhard.schmid online. ****

Informativ, aktuell und stets am Punkt: So präsentiert sich das neue Kommunikationsformat, das die SPÖ-Bundesbildungsorganisation in Zusammenarbeit mit dem Karl-Renner-Institut gestartet hat. Unter dem Titel „Zeit.Gespräche mit Gerhard Schmid“ lässt SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Dr. Gerhard Schmid wöchentlich Persönlichkeiten zu Wort kommen, die gestaltet haben und gestalten. Neue Folgen der Gesprächsreihe werden jeweils am Donnerstag um 14 Uhr auf der Facebook-Seite von Gerhard Schmid online gestellt.

SERVICE: Videos der „Zeit.Gespräche“ und weitere Infos gibt es hier: www.facebook.com/zeit.gespraeche.gerhard.schmid (Schluss) mb/lp

