Schulstart für Caritas Bildungszentrum Gaming

Eröffnung mit Generalsekretär Martin Netzer vom Bildungsministerium und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Gaming (OTS) - Es war eine der ersten Maßnahmen der Bundesregierung im Jänner dieses Jahres: Die Ausschreibung eines Schulversuchs für eine Pflege- und Sozialbetreuungsausbildung mit Matura. Damit war der Weg frei für die neue Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP), die mit diesem Schuljahr nun erstmals in Österreich angeboten wird. Diese 5-jährige Schule bietet einerseits die Ausbildung zum/r Diplom-Sozialbetreuer/in oder andererseits und alternativ einen Schwerpunkt in der Ausbildung zur Pflegefachassistenz und schließt mit Matura ab.



Die Caritas der Diözese St. Pölten hat in enger Kooperation mit dem Land Niederösterreich den Schulstandort Gaming als Schulträger übernommen und wird nun, beginnend mit diesem Schuljahr, neben der HLSP auch eine Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) sowie eine Fachschule für Sozialberufe (FSB) anbieten.



Bei der heutigen Pressekonferenz im neuen Caritas Bildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe in Gaming, betonten der Generalsekretär des Bildungsministeriums, Martin Netzer, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Caritasdirektor Hannes Ziselsberger die Wichtigkeit einer zeitgemäßen und attraktiven Ausbildung in Bereich von Sozialbetreuung und Pflege.



„Mit dieser Ausweitung des berufsbildenden Schulwesens im Bereich der Sozialbetreuung und Pflege zielen wir auf die Bekämpfung des Fachkräftemangels im höher qualifizierten Pflegebereich ab“, so Generalsekretär Martin Netzer. Besonders wichtig sei auch die Erhöhung der Durchlässigkeit im Bildungssystem. „Wir stellen heute die Weichen für abgestimmte Gesundheits- und Krankenpflegeausbildungsangebote, die auf der 10. Schulstufe beginnen und mit der Matura nun auch einen Zugang zu einem entsprechenden Studium eröffnen.“ Das berufsbildende Schulwesen in Österreich ist äußerst erfolgreich – die Absolventinnen und Absolventen sind am Arbeitsmarkt gefragter denn je. „Umso wichtiger ist es für die Entwicklung unserer Gesellschaft“, so der Generalsekretär, „dass wir dementsprechende Ausbildungsangebote im Pflegebereich zur Verfügung stellen.“



„Mit der 5-Jährigen Pflegeausbildung mit Matura schaffen wir hier in Gaming gemeinsam ein absolut notwendiges Vorreiterprojekt für ganz Österreich, das durch gut ausgebildete Fachkräfte zum weiteren Gelingen flächendeckender und qualitativ hochwertiger Pflege und Betreuung maßgeblich beitragen wird. Das Pflege- und Gesundheitsthema ist allgegenwärtig, denn es ist ein Thema, das vor allem aufgrund der demographischen Entwicklung ein immer wichtigeres wird. Menschen werden in Zukunft länger bei besserer Gesundheit leben und auch erst später Pflegeangebote in Anspruch nehmen. Gleichzeitig werden in Zukunft auch mehr Personen Pflege- und Betreuungsangebote annehmen, da die Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen stark wächst. Grundvoraussetzung für das weitere Gelingen flächendeckender und qualitativ hochwertiger Pflege und Betreuung sind demnach angemessene Rahmenbedingungen, dazu zählen vor allem auch ausreichend gut ausgebildete Fachkräfte“, betont Bildungs- und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen der Pressekonferenz.



Im Caritas Bildungzentrum Gaming erwartet die Schülerinnen und Schüler eine Ausbildung mit Zukunft, ist Caritasdirektor Hannes Ziselsberger überzeugt. Sei doch in drei von vier Berufsfeldern der Sozialbetreuung auch die Ausbildung zur Pflegeassistenz enthalten, wie er betont. „Die Kernkompetenz der Caritas ist es, Menschen mit Unterstützungsbedarf in ihrem Leben zu helfen, zu begleiten, zu betreuen, zu pflegen. Wir wissen als Arbeitgeberin im Bereich der Altenpflege, der Behindertenhilfe oder der Familienhilfe um die wichtige Bedeutung der Sozialbetreuungsberufe und um den Mangel an Fachkräften, der uns in diesem Bereich bevorsteht. Wir wissen, dass wir die hier ausgebildeten Kräfte dringend benötigen und wir wissen, dass wir keinen Tag zu früh mit der Ausbildung beginnen. Die Absolventinnen und Absolventen werden am Ende ihrer Ausbildung mit Sicherheit die besten Berufs-bzw. Jobaussichten haben“, so Ziselsberger. Der Caritasdirektor dankte allen Partnerinnen und Partnern, die das Ausbildungsangebot an diesem BIGS-Standort in Gaming möglich gemacht haben – allen voran dem Bildungsministerium, dem Land NÖ, der Bildungsdirektion NÖ und dem Bildungscampus Mostviertel.



Die Direktorin des BIGS Gaming, Barbara Heigl freut sich über den Start von drei Klassen ins neue Schuljahr: „Das Interesse am neuen Ausbildungsangebot ist groß und das weit über die Bezirksgrenzen hinaus. Durch das angebundene Internat kommen unsere Schülerinnen und Schüler auch aus den angrenzenden Bundesländern.“



Bis jetzt gab es österreichweit kein eigenes Fortbildungsprogramm für Pflege- und Sozialberufsschulen. Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz kündigt der Rektor der Pädagogischen Hochschule NÖ, Univ.-Prof. Erwin Rauscher an, ein solches Fortbildungsprogramm zielgerichtet an der PH NÖ anbieten zu wollen - in Abstimmung mit den Wünschen der Schulen. „Abseits der pädagogischen Kulturtechniken – Lesen, Rechnen, Schreiben – gelten an Schulen wie hier in Gaming auch Pflege-Grundlagen einer Sorge-Kultur: Zuhören, Verstehen, Anwenden. Und daraus Achtsamkeit, Empathie, Präsenz und Geduld sowie Autonomie von Sorgebedürftigen. So wird die „Caring Community zu einer Ausdrucksform von Caritas in einer Caring Society“, so Rauscher.



Fotos zur Pressekonferenz unter: https://caritas.ocloud.de/index.php/s/q5HgiJGdPF5Bgb2

Honorarfreie Verwendung im Rahmen der aktuellen Berichterstattung.



Informationen zur Schule und den Ausbildungen unter:

https://www.caritas-bigs.at/gaming/

