Kaffee und Erfrischungen bei „Europa in meiner Region“ in der Seestadt Aspern

Der Informationsstand „Europa in meiner Region“ bietet Interessantes über die EU und EU-Projekte beim Seestadt Straßenfest

Wien (OTS) - Zahlreiche EU-Projekte wurden in „aspern Die Seestadt Wien“ umgesetzt. So trug EU-Geld zur Planung und Errichtung des Seeparks bei. Aber auch der Hannah-Arendt-Park, das Technologiezentrum Seestadt und der Mentale Stadtplan Flugfeld Aspern (Infopoint) wurden mit EU-Förderungen umgesetzt.

Der EU-Stand beim Straßenfest bietet folgendes Programm:

Europacafe mit kostenlosem Kaffee und Erfrischungen

Ausstellung „25 Jahre Wien in der EU“

Gewinnspiel mit Europafragen

Führungen: EU-Projekte können im Rahmen von Führungen durch die Seestadt besichtigt werden.

25 Projekte in Österreich

„Europa in meiner Region“ ist eine Kampagne der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten, um EU-Projekte bewusst zu machen. In Österreich werden heuer 25 Projekte vor den Vorhang geholt. In Wien präsentieren sich - neben den Projekten in der Seestadt – das Nationalparkhaus Lobau (19.9.2020) sowie das innovative Bildungsprojekt für Jugendliche „Jugendcollege AMS wien“.

Bitte merken Sie vor:

„Europa in meiner Region“ beim Seestadt Straßenfest

Datum: Samstag, 12. September, 14.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Seestadt Aspern



Informationstand „Europa in meiner Region“:

Seepark Aspern (Janis-Joplin-Promenade/Maria –Tusch-Straße)

„Europa in meiner Region“: Seepark Aspern (Janis-Joplin-Promenade/Maria –Tusch-Straße) Führungen durch die Seestadt um 14.30 und 16.30 Uhr

Treffpunkt Führungen: Hannah-Arendt-Platz 1, 1220 Wien (Erdgeschoß)

Anmeldung zur Führung:

info @ aspern-seestadt.at, Tel. 0664/8486160 (Mo bis Fr, 9.00–14.00 Uhr)

meine.seestadt.info

www.europa-in-meiner-region.at ,

#EUinmyregion

