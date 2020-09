Servicestelle der Wiener Stadtentwicklung wird 20 Jahre alt

Aktuelle KundInnenbefragung zeigt hohe Zufriedenheit

Wien (OTS) - Seit mittlerweile 20 Jahren besteht in der Rathausstraße 14-16 die Servicestelle Stadtentwicklung. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger über aktuelle und historische Flächenwidmungs- und Bebauungspläne informieren. Pro Jahr nutzen rund 9.000 WienerInnen das Angebot der Wiener Stadtentwicklung.

Ziel der Arbeit der Servicestelle ist, dass man sich einfach und rasch ein Bild über Entwicklungen in der eigenen Wohnumgebung innerhalb Wiens machen kann, aber auch Informationen zur Bebauungsmöglichkeit vom eigenen Grundstück bekommt. Das persönliche Gespräch mit Fachleuten ist dabei sehr wichtig.

Vizebürgermeisterin Birgit Hebein: „In der Stadtentwicklung bauen wir an der Zukunft unserer Stadt und das bewegt die Menschen. Sie sind Exptertinnen und Experten in der Stadt, kennen ihre Umgebung und ihre Orte sind ihnen vertraut. Das ist ein besonderes Gut für die Lebensqualität in unserer Stadt und darum ist mir Beteiligung ein großes Anliegen. Daher ist es so unglaublich wichtig, den BürgerInnen Informationen zugänglich zu machen. Denn vor der Beteiligung brauchen die Menschen die für sie wichtigen Informationen, um sich selbst eine Bild machen zu können. Die Servicestelle Stadtentwicklung ist daher ein unglaublich wichtiger Beitrag für Stadtentwicklung die auf Beteiligung setzt. Und sie steht für eine transparente, offene und kundenorientierte Verwaltungskultur, ein wichtiger Pfeiler einer demokratischen Gesellschaft.“

„Die Servicestelle zeichnet sich durch kontinuierliche und serviceorientierte Arbeit aus, die oft im Verborgenen stattfindet. Sie leistet wertvolle Arbeit bei der Erläuterung komplexer Sachverhalte und schafft dadurch Transparenz und Akzeptanz., so Bernhard Steger, Abteilungsleiter Stadtteilplanung und Flächenwidmung Innen-Südwest.

Die Servicestelle hat im Frühjahr 2020 eine KundInnenbefragung durchgeführt. Das erfreuliche Ergebnis: Weit über 90 Prozent der Befragten zeigten sich sehr zufrieden mit der Arbeit der MitarbeiterInnen der Servicestelle. Besonders die Freundlichkeit und Fachkompetenz wurden sehr hoch bewertet.

„Die hohe KundInnenzufriedenheit zeigt, dass die Servicestelle Stadtentwicklung eine wichtige und beliebte Anlaufstelle für die Wienerinnen und Wiener ist. Die Informationen werden hier punktgenau an die BrügerInnen weitergeben und offene Fragen rasch beantwortet“, so Christoph Hrncir, Abteilungsleiter Stadtteilplanung und Flächenwidmung Nordost.

Seit 2005 sind die aktuellen Flächenwidmungs- und Bebauungspläne auch online verfügbar. Die Möglichkeit der Stellungnahme zu einem Entwurf im Rahmen der Öffentlichen Auflage ist einfach via Website der Stadt Wien, per Mail oder auch Fax möglich. Anfragen, auch wenn sie nicht immer fachspezifisch sind, werden mit Wissen und Recherche innerhalb kürzester Zeit erledigt.

Öffnungszeiten

Mo, Mi, Fr 8-12.30 Uhr

Di, Do 8-17:30 Uhr

servicestelle.stadtentwicklung @ ma21.wien.gv.at

Tel.: 0140008840

