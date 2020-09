Freiheit von Kunst und Lehre in Ungarn gefährdet

Ein Appell der Akademie des Österreichischen Films

Wien (OTS) - "Die Freiheit von Kunst und Lehre sind zentrale europäische Werte. Deswegen sehen wir mit großer Empörung, dass die Regierung in unserem Nachbarland Ungarn versucht, der Universität für Theater und Film SzFE die Autonomie zu rauben. Unsere Solidarität gilt Universitätsleitung und Professor*innen, die nahezu geschlossen zurückgetreten sind und den Studierenden, die die Universität besetzen. Wir fordern unsere Regierung auf, diesen Tabubruch zu verurteilen." so Stefan Ruzowitzky, Präsident der Akademie des Österreichischen Films.

Nahezu der gesamte Lehrkörper der Universität für Theater- und Filmkunst (SzFE) ist zurückgetreten, die Studierenden blockieren die Eingänge, um das von der Regierung eingesetzte Kuratorium am Zutritt zu hindern, denn das neue Kuratorium will eine „andere Art des Denkens“ an dieser Universität propagieren. Patriotischer und christlicher soll es in Zukunft sein. Die Regierung bestreitet jede Einschränkung der Meinungsfreiheit.

