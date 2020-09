Erfolgreiche Eröffnung: Betten Reiter jetzt auch in Amstetten

Mit zahlreichen Gästen, Partnern und Wegbegleitern eröffnete am 9. September die modernste Schlafwelt Österreichs.

Amstetten/Leonding (OTS) - Mit rund 60 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien wurde die neue Betten Reiter-Filiale in Amstetten eröffnet und damit die modernste Schlafwelt Österreichs eingeweiht. Langjährige Wegbegleiter wie der regional ansässige und international agierende Ladenbauer Umdasch waren ebenso bei der feierlichen Eröffnung dabei wie VertreterInnen der Lokalpolitik, allen voran Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer, und zahlreiche Geschäftspartner des oberösterreichischen Traditionsunternehmens, die zum Teil sogar aus dem Ausland anreisten, unter anderem auch Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fairtrade Österreich. Peter Hildebrand, Geschäftsführer von Betten Reiter, zeigte sich zufrieden: „Trotz der Corona-Krise ist es uns gelungen, zu expandieren und unsere neue Filiale wie geplant zu eröffnen. Dieser Erfolg ist auch natürlich unseren Partnern zu verdanken.“ Großzügige Showflächen und moderne Präsentationsmöglichkeiten machen das Einkaufen zum Erlebnis, absolutes Highlight ist das mit Sicherheit modernste Schlafstudio Österreichs, in dem mittels Düften und speziell ausgewählter Musik alle Sinne angesprochen werden und Messkabinen die individuelle Schlaf-DNA ermitteln. „Wir vereinen in Amstetten modernste Präsentationsmöglichkeiten mit bewährter Beratung durch unsere MitarbeiterInnen“ , betont Peter Hildebrand die Kernkompetenz von Betten Reiter. „Unsere SchlafberaterInnen sind speziell geschult und auf den neuen digitalen Informationsdisplays und Tablets können KundInnen Matratzen ganz nach Belieben kennenlernen und erforschen.“ Ab 10. September ist die neue Filiale in Amstetten geöffnet und die KundInnen können selbst das neue Schlafstudio und die textilen Neuheiten bei Betten Reiter entdecken.

Über BETTEN REITER

BETTEN REITER ist der österreichische Heimtextilien-Spezialist. Das Familienunternehmen ist seit 1953 die erste Adresse, wenn es um trendiges Wohnen und gesundes Schlafen geht. Bestens ausgebildete Mitarbeiter sind in 18 Filialen täglich im Einsatz für die Kunden. Der Erfolg von BETTEN REITER gründet sich auf drei Säulen, die das Unternehmen von der ersten Stunde an geprägt haben: Kundennähe mit persönlicher Beratung, Top-Qualität zu besten Preisen und eine Firmenphilosophie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Aus Liebe zur Region und um die heimische Wertschöpfung zu stärken, gibt BETTEN REITER österreichischen Produkten und Lieferanten den Vorzug. Nachhaltigkeit und Fairtrade sind dabei Teil der DNA von BETTEN REITER.



