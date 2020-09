„Eco“: Start der Corona-Ampel – warum sich Städte ungerecht behandelt fühlen

Start der Corona-Ampel: Warum sich Städte ungerecht behandelt fühlen

Ab Freitag gilt die Corona-Ampel in Österreich. Gleich mit Start dieser Regelung werden vier Städte auf gelb geschaltet: Wien, Linz, Graz und Kufstein. Dort muss man wahrscheinlich wieder Masken in allen Geschäften tragen. Der Mund-Nasen-Schutz dämpft deutlich die Kauflaune. Kundinnen und Kunden könnten auf den Online-Handel ausweichen oder auf die großen Einkaufszentren jenseits der Stadtgrenzen. Die Kaufleute sehen bei diesem Corona-Gelb rot. Bericht: Hans Wu, Werner Jambor.

Motorschaden bei ATB: Wie das Insolvenzrecht den Ausverkauf von Firmen begünstigt

Der Motorenhersteller ATB im steirischen Spielberg ist insolvent. 360 Arbeitsplätze sind weg, eine Katastrophe für die Region, in der ATB der größte Arbeitgeber ist. Jetzt läuft zwar ein Sanierungsverfahren, gleichzeitig verkauft der chinesische Eigentümer aber bereits die Maschinen an seine Tochterunternehmen in Osteuropa. Dabei gäbe es Angebote von Investoren, die das Unternehmen als Ganzes kaufen und weiterführen wollen. Wie kann das sein? Wird hier eine Lücke im heimischen Insolvenzrecht ausgenützt, um möglichst billig ins Ausland abzuwandern? Bericht: Johannes Ruprecht, Lisa Lind.

Problemzone Großraumbüro: Wie viele Schreibtische braucht es wirklich?

Hunderttausende Menschen arbeiten seit Ausbruch der Corona-Krise zum Großteil im Homeoffice. Auch jetzt schrecken viele Unternehmen vor einer Rückkehr in die gemeinsamen Büroräume zurück. Besonders Großraumbüros sind wenig geeignet für das Arbeiten in Zeiten einer Pandemie. Kommt durch Corona die Trendwende zurück zu kleineren Büroräumen? Bericht: Werner Jambor.

