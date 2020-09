Nepp und Stadler wollen Sicherheitswacht als Schülerlotsen

FPÖ für mehr Sicherheit am Schulweg

Wien (OTS) - Zu Schulbeginn lassen Vizebürgermeister Dominik Nepp und der Simmeringer Bezirksvorsteher Paul Stadler (beide FPÖ) mit einem neuen Konzept der Schulwegsicherung aufhorchen.

Schon lange gibt es die Forderung der Freiheitlichen, in Wien eine Sicherheitswacht und gleich dazu einen Sicherheitsstadtrat einzuführen. In Simmering hat es dazu erst kürzlich wieder einen Resolutionsantrag der FPÖ gegeben, um die Wichtigkeit dieser Forderung zu unterstreichen. Diese Sicherheitswacht sollte nach Vorstellung von Vizebürgermeister Dominik Nepp und Bezirkschef Paul Stadler Aufgaben der Parksheriffs übernehmen, aber auch sonst für Ordnung in der Stadt sorgen, etwa bei Lärmbelästigung oder Verschmutzung rigoros eingreifen. Eine weitere wichtige Aufgabe käme der Sicherheitswacht bei der Schulwegsicherung zu. Laut Nepp könnten sie die Polizistinnen und Polizisten als Schülerlotsen ablösen, was eine enorme Entlastung für die Arbeit der Polizei wäre.

Um ihrer Forderung Ausdruck zu verleihen, sind Nepp und Stadler mit Warnweste und Kelle ausgestattet ausgerückt, um in Simmering einen Schulweg zu sichern. Bezirksvorsteher Paul Stadler betonte dabei, dass er als Bezirkschef größtes Augenmerk auf sichere Schulwege lege. „Wir haben die Schutzwege durch rote Farbe sichtbarer gemacht, eine Schulstraße bei der Rosa-Jochmann-Schule installiert und derzeit werden alle Schulwege auf ihre Sichtweite überprüft“, so Stadler abschließend.

