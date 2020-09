Neue „Deutschmeister“-Ausstellung im Bezirksmuseum 3

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) findet am Freitag, 11. September, die Eröffnung der neuen Sonder-Ausstellung „Die Deutschmeister“ statt. Die frei zugängliche Auftaktveranstaltung beginnt um 19.00 Uhr. Bis Mittwoch, 30. Juni 2021, ist die Beschreibung der Geschichte der als „Hoch- und Deutschmeister“ bekannten Einheit zu sehen. Neben Bildmaterial und Texten kann man vielerlei Objekte betrachten, darunter Uniformen und Ausrüstungsgegenstände. In der Ausstellung wird natürlich auch über die legendäre „Deutschmeister“-Kapelle berichtet. Kurator der Schau ist Wolfgang Czernilofsky. Der Eintritt ist gratis. Spenden nimmt das Museumsteam (Leiter: Herbert Rasinger) aber gerne entgegen. Eine Besichtigung ist am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) möglich. Nähere Auskünfte: Telefon 4000/03 127.

Am Eröffnungstag konzertiert das „Hoch- und Deutschmeister“-Musikensemble ab 18.00 Uhr auf dem Rochusmarkt im 3. Bezirk (Rochusplatz - Landstraßer Hauptstraße). Danach zieht das Orchester zum Amtshaus am Karl-Borromäus-Platz 3, wo ein „Ehrensalut“ erfolgt. Die ehrenamtlich werkende Bezirkshistoriker-Mannschaft holt dort das Publikum ab und führt aufgeteilt jeweils 40 Personen kostenlos durch die Sonder-Ausstellung im Museum in der Sechskrügelgasse 11.

Außerdem startet am Freitag, 11. September, die Sonder-Ausstellung „Margarete Hanusch, Bildhauerin“, in der das Leben und Schaffen der von 1904 bis 1993 lebenden Künstlerin beleuchtet wird. Gleichfalls sehenswert sind Dauer-Ausstellungen („Unsere vergessenen Nachbarn: Juden der Landstraße“, u.a.) und eine fixe Bezirksgeschichte-Sammlung. Alle Details dazu erfragen Interessierte via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

