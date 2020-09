HC-Generalsekretär Höbart: Ahnungslose Integrationsministerin Raab spricht von ‚Chinatown‘ und ‚Little Italy‘

Weder Chinesen noch Italiener stellen ein Problem im Bereich der Migration dar

Wien (OTS) - „Die Geschichte der wohl unfähigsten Regierung in der Zweiten Republik ist um eine weitere Posse reicher. Spricht die ahnungslose Integrationsministerin Susanne Raab im Zuge der Präsentation des ohnehin katastrophalen Integrationsberichtes gestern doch tatsächlich davon, dass sie kein ‚Chinatown‘ und kein ‚Little Italy‘ wolle. Als ob diese Volksgruppen - im Gegensatz zu den radikal-islamistischen und muslimisch geprägten Parallelgesellschaften - auch nur die geringsten Probleme im Bereich der Migration oder Integration darstellen würden“, übte „Team HC Strache“-Generalsekretär Ing. Christian Höbart einmal mehr scharfe Kritik.

Raab traue sich nicht, die wahren Probleme beim Namen zu nennen, denn diese lägen vielmehr in dem Faktum, dass in Österreich bereits ‚Turkey-Town‘ und ‚Little Afghanistan‘ traurige Realität in manchen Gebieten unseres Landes und vor allem der Bundeshauptstadt Wien seien. Das Ganze sei eine einzige Bankrotterklärung der Einwanderungspolitik von Rot, Grün und Türkis auf Bundes- und Landesebene. Die Alarmstufe Rot sei bereits weit überschritten: Am Arbeitsmarkt liege die Erwerbsquote von gewissen Zuwanderergruppen bei lediglich 40% und in der kulturellen Integration wiesen die Statistiken vor allem in der Ablehnung unserer westlichen Werte und dem importierten Antisemitismus besorgniserregende Ergebnisse auf, führte Höbart weiter aus.

„Doch auch die Zahlen an den Schulen sind vernichtend. So hat man es in den letzten Jahren geschafft, dass an Wiens Schulen mittlerweile knapp 53% der Schüler eine nicht-deutsche Umgangssprache haben. In den Volksschulen sind es sogar 64%. Mit ihrer unverantwortlichen Politik ist es SPÖ, Grünen und ÖVP also gelungen, die deutsche Sprache an Wiens Schulen zur Minderheit zu machen. Wir als ‚Team HC Strache‘ sind daher die einzigen verlässlichen Vertreter der deutschsprechenden Minderheit an unseren Wiener Schulen. Wer hätte gedacht, dass dies tatsächlich einmal notwendig sein würde“, schloss Höbart.

Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache – Allianz für Österreich

Ing. Christian Höbart

Generalsekretär

+43 (0)664 8586858

christian.hoebart @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at