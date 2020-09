„Urlaub daheim“: „Am Schauplatz“ begleitet Menschen bei ihrem Urlaub in Österreich oder im eigenen Garten

Am 10. September um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Urlaubszeit bedeutet für die meisten Reisezeit: Ferne Länder, exotisches Essen, Palmenstrände. In diesem Jahr ist bekanntlich vieles anders, so auch der Sommer. Weite Reisen sind mühsam, gefährlich oder erst gar nicht möglich. Viele Einheimische haben ihre Ferien deshalb in Österreich oder sogar im eigenen Garten verbracht. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Urlaub daheim“ – zu sehen am Donnerstag, dem 10. September 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat sich Simon Schennach auf Spurensuche begeben und Menschen bei ihrem Urlaub in Österreich oder im eigenen Garten begleitet:

August Kaiser und Dagmar Georg verbringen ihre Sommer regelmäßig am Meer: „Wir sind leidenschaftliche Camper und fahren mit unserem Bus jeden Sommer nach Korsika – wir lieben es dort.“ Die Grenzkontrollen und die Überfahrt mit der Fähre waren dem Paar aus Wien heuer aber zu mühsam: „Schweren Herzens haben wir unsere Reise abgesagt und machen stattdessen Camping-Urlaub in der Steiermark, das erste Mal seit 20 Jahren. Es ist schön hier, aber das Wetter leider ziemlich unbeständig.“

Sepp Rauscher ist ebenfalls Camper. Er vermisst diesen Sommer gar nichts: „Ich bin Österreicher und bleib in Österreich. Es gibt so viel, was ich hier noch nicht gesehen hab, warum sollte ich also ins Ausland fahren!“ Mit seiner Frau Christine verbringt er bereits seit 24 Jahren die Sommerurlaube in Oberwölz – als Dauercamper: „Man kann kochen wann man will, Schwammerlsuchen wann man will, Holzhacken wann man will. Das ist Freiheit!“

Musti Sagsöz hat einst die Liebe nach Österreich geführt. Seit 2003 ist der gebürtige Türke Bademeister in Velden. Einen Sommer wie diesen hat er bisher noch nie erlebt: „Normalerweise haben wir sehr viele Gäste aus dem Ausland, heuer sind vor allem Einheimische hier. Auch die Stimmung im Bad ist eine andere.“ Zwölf Menschen hat er in seiner Laufbahn schon das Leben gerettet, erzählt Musti stolz. Diesen Sommer sei er aber vor allem damit beschäftigt, die Liegen und Sprungtürme zu desinfizieren.

Günter und Franzi Kugler haben sich entschlossen, den Sommer im eigenen Garten zu verbringen: „Uns geht hier nichts ab. Kühltruhe auf, Spareribs auf den Grill, ein weißer Spritzer – herrlich!“ Die beiden Zwillinge sind leidenschaftliche Kleingärtner im „Äugel“, einer Siedlung im 21. Wiener Gemeindebezirk: „Während der Corona-Zeit haben wir die Idylle und die Gemeinschaft hier im ‚Äugel‘ erst so richtig schätzen gelernt.“

