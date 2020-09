Toto: Doppeljackpot und Super 13er – rund 150.000 Euro warten

Doppeljackpot auch beim Zwölfer, Elfer Jackpot wurde geknackt

Wien (OTS) - Gleich drei Jackpots gab es in der Toto Runde 37A zu knacken, es ist allerdings nur bei einem einzigen gelungen. Dreizehner gab es erneut keinen, und somit wartet hier ein Doppeljackpot, der mit einem Super 13er zusammenfällt. Das heißt, in der nächsten Runde am Wochenende geht es um rund 150.000 Euro. Aber auch beim Zwölfer geht der Jackpot in eine weitere Runde.

Einzig der Jackpot beim Elfer wurde geknackt, und zwar von fünf Spielteilnehmern. Drei Salzburger und zwei Oberösterreicher waren jeweils per Normalschein erfolgreich und erhalten je rund 240 Euro.

In der Torwette gab es erneut keine fünf richtigen Ergebnisse, womit der Jackpot in die Verlängerung geht. Diesmal gab es aber auch keine „vier Richtigen“, und so geht es auch im zweiten Rang um einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Toto Runde 37B ist am Samstag, um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 37A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 9.942,91 – 150.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 5.369,17 5 Elfer zu je EUR 238,60 12 Zehner zu je EUR 105,60 36 5er Bonus zu je EUR 14,60

Der richtige Tipp: 2 2 2 2 X / 2 1 2 2 X 1 1 X 2 1 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 21.673,92 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 408,38 Torwette 3. Rang: 14 zu je EUR 36,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 135.591,40

Torwette-Resultate: 2:+ 1:2 1:+ 0:1 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at