Enormes Plus für Gäste, Vermieter und Tourismus

Neusiedler See Tourismus GmbH bietet Mehrwert mit günstigem Incoming

Neusiedl am See (OTS) - Mit der Weite schier endloser Landschaft und dem Slogan „Sicher, entspann di“ punktet die Region Neusiedler See im Feriensommer 2020 ganz besonders bei den Österreichern. Auszeit am Wasser, Ferien in einer einzigartigen Naturlandschaft, nachhaltig und sympathisch. Entsprechend positiv sind die aktuellen Zahlen im Feriensommer. Als Marketing-Organisation hat sich die Neusiedler See Tourismus GmbH (NTG) in stürmischer Zeit absolut bewährt. Auch, weil sich die aktuell 35 Mitgliedsorte zwischen Leithagebirge, Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel auf die Strategien, schnelle und professionelle Vermarktung verlassen können.

Die NTG, eine der ältesten professionellen Vermarktungs- und Marketinggesellschaften im Tourismus in Österreich, hat Strategien und Umsetzungen immer wieder auf die Anforderungen des Marktes ausgerichtet und angepasst. Seit 1997 (Gründungsjahr) können sich die NTG-Partner mehr denn je auf professionelle Vermarktung, günstiges Incoming, sinnvolle Beratung, markttaugliche Produktgestaltung sowie touristische Innovationen verlassen. Mit ihren Orten in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt Umgebung und Rust und über 1,6 Millionen Nächtigungen (2019), trägt sie zu mehr als 50% zum Gesamtergebnis des Burgenlands bei. In den vergangenen Jahren wurden von der NTG ausgehend immer wieder vielfältige Initiativen gesetzt - etwa vom Sommerfrische-Modus in einen touristischen Ganzjahres-Gang zu schalten. Vieles ist schon gelungen. Man denke nur an die früher gästeleeren November-Wochenenden, an denen heute zum Martiniloben kaum ein Bett rund um den See zu haben ist!

Natürlich gibt es auch im Jahr 2020 wieder Neues: So wurde sehr rasch auf die aktuelle Situation reagiert und ein „Easy-Summer-Storno“ implementiert sowie ein Online-Bonus eingeführt. Mit dem Wochenpaket „Raus in die Natur“ mit einem umfangreichen Outdoor-Paket arbeitet man erfolgreich am Markt. Ein Online-Erlebnis-Shop wurde aufgebaut und auch PIA, der „Personal-Interest-Assistent“ sorgt für viele zufriedene Gäste schon im Vorfeld. Ein Chat-Bot wird derzeit ebenso entwickelt wie ein neuer Internet-Auftritt.

Besonders erfreulich: Über 800 Beherbergungsbetriebe sind direkt immer wieder Partner der NTG. Das sind diese gewohnt, weil diese auch mit der „Mutter aller Gratis-Gästekarten“ in Österreich, der Neusiedler See Card, als Partner punkten. Diese Vorteilscard, die seit vergangenem Jahr an 365 Tagen Gültigkeit hat ist nicht nur Argument für einen Urlaub in der Region, sondern auch probates Mittel zur Gästebindung. Über 200.000 Gäste nutzen pro Jahr die Card. Eine Erfolgsgeschichte – nicht nur für die NTG! Sondern für die ganze Region und das Burgenland.

