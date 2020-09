Bundesjugendvertretung: Flüchtlinge aus Massenlagern in Griechenland holen!

BJV fordert Sofortmaßnahmen der Bundesregierung

Wien (OTS) - Seit gestern steht Europas größtes Flüchtlingslager in Flammen. Die Bundesjugendvertretung (BJV) fordert sofortiges Handeln der Bundesregierung: „Derzeit sind mehr als 10.000 junge Flüchtlinge ihrem Schicksal mitten in Europa schutzlos ausgesetzt. Was wir gerade erleben, ist das Totalversagen europäischer Flüchtlingspolitik. Die EU darf die Augen nicht länger verschließen und muss diese menschenverachtende Situation beenden. Die österreichische Bundesregierung muss sich für die Schließung der Lager einsetzen“, appelliert BJV-Vorsitzender Derai Al Nuaimi.

Die Aufnahme von mindestens 200 Geflüchtete aus den überfüllten Flüchtlingslagern in der Ägais sieht die BJV als ersten notwendigen Schritt: „Österreich hat definitiv die Kapazitäten, Menschen aus den Flüchtlingslagern aufzunehmen. Vor allem Kinder und Jugendliche sollen so professionell bei Spracherwerb, Schule und Berufsausbildung unterstützt werden. Junge Menschen und ihre Familien müssen mit menschenunwürdigen Bedingungen zurechtkommen, für sie muss endlich eine Perspektive geschaffen werden“, betont Al Nuaimi.

Auch die gesundheitliche Lage spitzt sich in den griechischen Lagern weiter zu. Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind in den Flüchtlingslagern kaum möglich. „Wir wollen jetzt Solidarität für alle Menschen. Nicht nur für die, die ein sicheres Zuhause haben, sondern auch für Menschen auf der Flucht. Menschenrechte dürfen in Europa nicht länger mit Füßen getreten werden, sondern müssen durch die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus Massenlagern endlich entsprechend gewahrt werden “, so Al Nuaimi abschließend.

