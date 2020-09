Eröffnung Wien Museum Karlsplatz Open Air

Stadträtin Veronica Kaup-Hasler und Direktor Matti Bunzl eröffnen heute Abend mit "Face it!" den neuen Ausstellungsort Wien Museum Karlsplatz Open Air.

Wien (OTS) - Die Fotoausstellung "Face it!" von Elodie Grethen mit Interviews von Peter Stuiber ist die erste Ausstellung am Bauzaun rund um das Wien Museum am Karlsplatz.

Frühjahr 2020: Innerhalb kürzester Zeit verändert sich unser Leben durch Covid-19 radikal. Wir begegnen einander im Alltag „auf Distanz“, nehmen unsere Umwelt anders wahr. Im Auftrag des Wien Museums hält die Fotografin Elodie Grethen das sichtbarste Zeichen der Pandemie – das Tragen von Gesichtsmasken – fest und porträtiert Menschen mit Mund-Nasen-Schutz für die Museumssammlung. Parallel zu den Aufnahmen werden Interviews über das persönliche Erleben der Situation geführt: Fühlt man sich sicher oder bedroht? Welche Schutzmaßnahmen erachtet man als sinnvoll? Wie wirkt sich die Pandemie auf Beruf und Privatleben aus?

„Die Fotografien sind wichtige Zeitdokumente. Sie legen Zeugnis ab von einer Zeit, die von Vorsicht, Stillstand und Besorgnis geprägt war und ist, aber auch von Hilfsbereitschaft, Solidarität, Fürsorge und der Hoffnung, sie bald hinter uns zu lassen“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Ich gratuliere dem Wien Museum zu der hervorragenden Idee einer Bauzaun-Ausstellung. Das Wien Museum macht mit Kreativität aus einer schwierigen Situation – Umbau und Corona-Pandemie – das Beste und verkehrt sie ins Positive. Zudem ist die Ausstellung allen PassantInnen und ParkbesucherInnen kostenlos zugänglich“.

Face it!

Porträts aus dem Frühjahr 2020

Fotografien von Elodie Grethen

Interviews von Peter Stuiber



10. September 2020 bis 10. Jänner 2021

Wien Museum Karlsplatz Open Air

Die 18 Porträts entstanden von April bis Juni 2020, reichen also vom strengen Shutdown bis zu der weitgehenden Zurücknahme aller behördlichen Schutzmaßnahmen. Grethens Bilder zeigen Menschen nicht nur aus den vielzitierten „systemrelevanten“ Berufen, sondern aus allen Teilen der Bevölkerung. Die Persönlichkeiten hinter der Maske vermitteln Zurückhaltung und Ernsthaftigkeit ebenso wie Zuversicht und Humor. Daraus ergibt sich ein Kaleidoskop des Alltags in Wien zwischen Ausnahmezustand und Routine: Momentaufnahmen aus einer Zeit, wie wir sie bis vor Kurzem für undenkbar gehalten hätten.

ERÖFFNUNG am Mittwoch, 9. September, 18 bis 20 Uhr

Wien Museum Karlsplatz/Bauzaun, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Während der Eröffnung bitten wir, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Sicherheitsabstand einzuhalten!

