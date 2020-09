Auf den Schneeberg mit den Besten

Mit geprüften Bergführern bei Sonnenaufgang auf den höchsten Berg Niederösterreichs – ein unvergessliches Erlebnis!

Wien (OTS) - Eine anspruchsvolle, geführte Gipfeltour im Sonnenaufgang, Schnupperklettern und komfortables Wohnen vereint das Angebot „Schneeberg mit den Besten“. Trittsichere Schneeberg-Neulinge und Kenner des Berges haben im Oktober zu zwei Terminen Gelegenheit, den höchsten Berg Niederösterreichs eingehend zu erkunden. www.wieneralpen.at/schneeberg

Er lockt von weitem und gilt als Wahrzeichen der Wiener Alpen in Niederösterreich: der 2.076 Meter hohe Schneeberg, Niederösterreichs höchster Berg. Wer Sehnsucht nach einem Bergabenteuer in sich verspürt, muss ihn einfach einmal erklommen haben.

Mit dem Angebot „Schneeberg mit den Besten“ lässt sich der Traum vom perfekten Bergabenteuer verwirklichen: Das sportliche Wochenend-Package verbindet eine anspruchsvolle Gipfeltour unter kundiger Führung mit einer Kletterpartie, komfortablem Wohnen und gutem Essen. Die Termine sind rar und die Teilnehmerzahl ist limitiert: Vom 2. bis 4. und vom 9. bis 11. Oktober 2020 können sich maximal je 12 Personen anmelden.

Seite an Seite mit den Profis

Die Fahrt nach Puchberg am Fuße des Schneebergs ist kurz, der Auftakt sanft. Am Freitagabend treffen sich die Bergfexe im Hotel Schneeberghof vor dem Kamin zum „Meet & Greet“ mit Tourenbesprechung. Beim erfrischenden Cocktail stimmen Peter Groß und Hannes Rottensteiner aufs Kommende ein. Die beiden Bergführer aus Leidenschaft kennen den Schneeberg so gut wie kaum jemand sonst. Das gediegene 4-Sterne-Wohlfühlhotel Schneeberghof beherbergt auch einen großzügigen Wellnessbereich mit Sauna und Hallenbad, den die Schneeberg-Wanderer nutzen können.

Nach dem Abendessen ist es ratsam, früh ins Bett zu gehen. Am Samstagmorgen fährt der Hotelbus um 5 Uhr von der Unterkunft nach Losenheim zur Talstation der Sesselbahn – doch um diese Zeit fährt die Sesselbahn noch nicht. Also geht’s über den alpinen Steig hinauf, dem Sonnenaufgang entgegen. Angenehm ruhig ist es hier in der Früh. Die Gruppe hat den Schneeberg ganz für sich. Die beiden erfahrenen Bergführer geben Tipps, wie man anspruchsvolle Stellen am besten begeht. Beim Klosterwappen, dem höchsten Punkt in Niederösterreich, ist Zeit zum Durchatmen und Schauen. Der Weitblick von ganz oben ist hier beeindruckend schön. Nach dem Einkehrschwung in der Hütte geht es wieder hinab. Die Oberschenkelmuskeln werden noch einmal gefordert, bevor das Taxi die Wanderer zurück ins Quartier bringt.

Schnupperklettern auf der Hohen Wand

Am Sonntag ist genügend Zeit für ein ausgiebiges Frühstück in der Unterkunft. Danach stehen die Klettersteige der Hohen Wand im Fokus – erneut professionell betreut, umsichtig organisiert und ausgestattet mit modernem Leihmaterial. Auf dem Programm stehen: Techniktipps und Trittschulung am Klettersteig sowie Sicherheit im Alpinen Gelände. Wer will, verlängert nach der Kletterei seinen Besuch und lässt es sich im Hotel gut gehen. Beim Auschecken ist keine Eile geboten: Die Zimmer stehen bis zum Abend zur Verfügung.

Inkludierte Leistungen:

2 Übernachtungen inkl. Frühstück, Wanderjause und Abendessen, wahlweise im Hotel Schneeberghof****S oder in der Pension Bruckerhof *** in Puchberg am Schneeberg





Freitag 17 Uhr: „Meet & Greet“ mit Tourenbesprechung mit den beiden Bergführern beim Cocktail am Kamin im Schneeberghof. Im Anschluss Abendessen im gebuchten Hotel





Samstag 5 Uhr: Transfer zum Ausgangspunkt der Sonnenaufgangswanderung nach Losenheim und geführte Schneeberg-Wanderung





Wandertaxi zurück zu den Hotels





15 bis 17 Uhr Nachmittagsjause im Schneeberghof





Abendessen im gebuchten Hotel





Sonntag 10 Uhr: Nach dem Frühstück Transfer zu den Klettersteigen auf der Hohen Wand und Schnupperklettern inkl. Leihmaterial, Trittschulung und Sicherheitstraining mit zertifizierten Guides.





Nach der Rückkehr mit Wandertaxis Nachmittagsjause im Schneeberghof





Late-Check-Out (Zimmer bis 19 Uhr verfügbar)





Bei Schlechtwetter: Alternativprogramm

für Gäste beider Hotels: an allen drei Tagen relaxen im Wellnessbereich des Hotels Schneeberghof, Hallenbad und der Saunalandschaft inklusive

Termine: 2. - 4. Oktober oder 9. - 11. Oktober 2020

Preis pro Person für 2 Nächte im Doppelzimmer ab € 213,60. Begleitpersonen können die Übernachtungen auch ohne das exklusive Aktivprogramm buchen.

Auskunft & Reservierung: +43 2622 78960 sowie www.wieneralpen.at/schneeberg

Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH

Schlossstraße 1, A-2801 Katzelsdorf

(T) +43 / 2622 /78960

(E) info @ wieneralpen.at

(W) www.wieneralpen.at

