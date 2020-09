SP-Höckner: Bienen summen am Hietzinger Friedhof

Hietzing soll ökologischer Vorzeigebezirk werden

Wien (OTS/SPW) - Hietzing zu einem ökologischen Vorzeigebezirk zu machen ist eines der Ziele der Hietzinger Sozialdemokratie. Die heutige Aufstellung von Bienenstöcken am Hietzinger Friedhof ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Die Idee dazu hatte der Klubobmann der SPÖ Hietzing Marcel Höckner: „Bienen kommt eine sehr wichtige ökologische Bedeutung zu, da sie durch die Bestäubung in erheblichem Maße zum Erhalt von Wild- u. Kulturpflanzen beitragen. Durch die Ausbringung von Insektiziden sind sie allerdings einer immer stärkeren Gefährdung ausgesetzt. Somit war für uns als SP-Fraktion klar, auch Hietzing braucht Friedhofsbienen, um einen entsprechenden Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt zu leisten. Daher haben wir mit den Wiener Friedhöfen entsprechenden Kontakt aufgenommen."

Honigbienen leiden in der Stadt und gerade in Bezirken mit viel Grünraum keinen Mangel. Sie befliegen viele Blühpflanzen in Parkanlagen, Alleen, Friedhöfen, usw. Daher sind Friedhöfe sehr gute Standorte. „In der Stadt haben Bienen den Vorteil, dass sie nicht der Gefährdung durch Insektizide und Pflanzenschutzmittel ausgesetzt sind. Erfreulich ist dabei natürlich auch die Erzeugung des entsprechenden Friedhofshonigs. Die Wienerinnen und Wiener haben ja bekanntlich einen Hang zum Morbiden“, erklärt der Bezirkspolitiker.

Der Hietzinger Friedhof ist nach dem Zentralfriedhof, dem Südwest- und dem Stammersdorfer Friedhof die vierte Heimat der Wiener Friedhofsbienen.

„Auch als SPÖ Hietzing leisten wir einen Beitrag zu einem ökologischen Bezirk und haben bereits vor mehreren Jahren Bienenstöcke am Dach unserer Bezirkszentrale aufgestellt. Der Süße Nebeneffekt dieser Maßnahme zum Artenschutz ist, dass uns unsere Mitbewohnerinnen mit bestem Hietzinger Biohonig versorgen“, zeigt sich SP-Klubobmann Höckner erfreut.

